Virtus Bologna-Stella Rossa oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming, Eurolega basket

Dopo la brillante vittoria contro l’Alba Berlino, la Virtus Bologna è di scena nuovamente davanti al proprio pubblico per il secondo impegno settimanale in Eurolega. La squadra di coach Luca Banchi cerca la terza vittoria stagionale contro una Stella Rossa, che vuole riscattare il ko di due giorni fa contro il Monaco a Belgrado.

Una Virtus che ha dominato contro l’Alba, trovando la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Monaco della settimana precedente. Contro la Stella Rossa è un altro test importante per Belinelli e compagni, contro una formazione che vuole ambire ad un piazzamento nei playoff.

Sarà una partita davvero speciale per Milos Teodosic, che ha lasciato la Virtus dopo anni di grandi successi per tornare in Serbia con la maglia della Stella Rossa. Sicuramente l’accoglienza per il campione serbo sarà da brividi, anche se poi Teodosic sarà uno degli avversari più pericolosi della formazione di Dusko Ivanovic.

La partita Virtus Bologna-Stella Rossa Belgrado, valevole per la quarta giornata dell’Eurolega 2023-2024, si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky GO, Now TV e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale per tenervi costantemente aggiornati su questo importante scontro.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET OGGI

Venerdì 13 Ottobre



Ore 20.30: Virtus Bologna-Stella Rossa Belgrado – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA EUROLEGA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: Sky GO, Now TV, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo