LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa, Eurolega basket in DIRETTA: gli emiliani inseguono il tris

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 4° turno di Eurolega 2023-2024. Virtus Bologna da una parte, Stella Rossa dall’altra al PalaDozza in una giornata che non è e non può essere normale in casa bianconera.

Ci sarà, infatti, il ritorno di uno dei giocatori più amati delle ultime quattro stagioni: Milos Teodosic, che in bianconero ha vinto uno scudetto e un’EuroCup, contribuendo a riportare il club all’interno dei grandi d’Europa. Con lui di ritorno altri ex del campionato italiano: Adam Hanga (Avellino 14-15), Shabazz Napier (Milano 22-23), Nemanja Nedovic (Milano 18-20), Marko Simonovic (cresciuto a Moncalieri, poi Siena 17-18 e Roseto per una partita nel 2018).

V nere che arrivano a questo confronto con la fiducia generata dalla brillante vittoria sull’Alba Berlino, mentre per i biancorossi di Belgrado, dopo il largo successo d’esordio contro l’ASVEL, sconfitte contro Zalgiris a Kaunas e Monaco in casa. Ricerca di riscatto, dunque, per gli uomini di Dusko Ivanovic, alla seconda stagione sulla panchina del club serbo. In casa Virtus l’ex storico è Ognjen Dobric, sempre alla Stella Rossa dalle giovanili al 2013 e poi dal 2016 fino a pochi mesi fa.

Queste le parole di Luca Banchi alla vigilia dal sito ufficiale: “C’è grande attenzione su come saremo in grado di gestire le nostre energie in questo back-to-back. Affrontiamo la Stella Rossa, una delle squadre che in estate ha impressionato maggiormente per il mercato operato, non nascondendo le ambizioni di voler essere una assoluta protagonista in EuroLeague. Questo offrirà grande stimolo, insieme al ritorno di Teodosic che ha rappresentato per tutto il popolo virtussino un punto di riferimento cestistico nelle ultime 4 stagioni, contribuendo insieme a Club, Staff e compagni a centrare una impressionate serie di successi. Vogliamo regalare al nostro pubblico una serata di grande basket ,misurandoci con avversarsi di straordinario talento ma replicando con la consapevolezza di avere armi e risorse per competere“.

La palla a due di Virtus Segafredo Bologna-Stella Rossa Belgrado verrà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

