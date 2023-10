Taekwondo, Grand Prix Taiyuan: i convocati dell’Italia. C’Ã¨ Simone Alessio!

Verso la volata finale della stagione 2023 pensando alle Olimpiadi del 2024. Il taekwondo internazionale propone un nuovo appuntamento importante nel suo calendario: quello dedicato al Grand Prix di Taiyuan, in Cina.

Torneo di classificazione G6, l’evento asiatico fa seguito al GP di Parigi dello scorso mese andando a mettere in palio punti pesantissimi per gli otto ranking olimpici, quattro al maschile e quattro al femminile, per i migliori 32 taekwondoka di ogni singola categoria.

L’Italia, dal canto suo, non mancherà di essere presente sul suolo cinese, con ben 5 atleti, 3 uomini e due donne. Nel dettaglio, la pattuglia azzurra sarà composta da Vito Dell’Aquila (-58 kg), Dennis Baretta (-68 kg), Simone Alessio (-80 kg) e da Giada Al Halwani (-57 kg) e da Natalia D’Angelo (-67 kg). Di seguito l’elenco riepilogato per genere, con anche le posizioni relative ai ranking dei singoli atleti.

Convocati Italia Grand Prix Taekwondo di Taiyuan (Cina)

Uomini

Vito Dell’Aquila (-58 kg): 5° posto – 313.99

Dennis Baretta (-68 kg): 24° posto – 151.14

Simone Alessio (-80 kg): 1° posto – 525.09

Donne

Giada Al Halwani (-57 kg): 27° posto – 134.59

Natalia D’Angelo (-67 kg): 31° posto – 109.06

Foto: FITA