Sport in tv oggi (martedÃ¬ 3 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 3 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis con le battute conclusive del torneo ATP500 di Pechino, in Cina. Jannik Sinner tenta l’impresa in semifinale contro il n.2 del mondo, Carlos Alcaraz. Costretto a fronteggiare non poche difficoltà nel proprio percorso, l’altoatesino dovrà alzare ulteriormente il livello per provare a battere il funambolo di Murcia.

In primo piano anche i Mondiali di ginnastica artistica ad Anversa (Belgio), con l’Italia che punta alla top-5 nella Finale a squadre maschile, sognando il podio, mentre sulle strade nostrane assisteremo all’edizione 2023 della Tre Valli Varesine, con Davide Formolo in corsa per il Trittico Lombardo.

In serata poi i match di Champions League di calcio, con il Napoli che affronterà il Real Madrid, mentre l’Inter il Benfica, e l’Eurocup di basket con Trento opposta a Ulm. A conclusione la Nazionale italiana di volley maschile sarà impegnata nel Torneo Preolimpico, affrontando l’Ucraina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 3 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 3 ottobre

03.00 Volley, Torneo Preolimpico: Slovenia-Finlandia – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

04.00 Volley, Torneo Preolimpico: Argentina-Bulgaria – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

06.00 Volley, Torneo Preolimpico: Serbia-Egitto – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

06.30 Tennis, WTA1000 Pechino (Cina): secondo turno – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

06.30 Tennis, Masters1000 Shanghai (Cina): turno conclusivo delle qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming.

(Napolitano vs Polmans 1° match e inizio alle 06.30 italiane)

07.00 Volley, Torneo Preolimpico: Belgio-Paesi Bassi – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

09.00 Volley, Torneo Preolimpico: USA-Turchia – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

10.00 Volley, Torneo Preolimpico: Polonia-Canada – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

10.30 Tennis, ATP500 Pechino (Cina): Zverev-Medvedev – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

11.00 Snooker, English Open: secondo turno – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.30 Tennis, ATP250 Astana: Korda-Mannarino – Diretta streaming su SuperTennix e su Tennis Tv.

12.00 Ciclismo, Tre Valli Varesine – Diretta tv dalle 14.00 su RaiSport HD, in streaming dalle 13.50 su eurosport.it, Discovery+ e dalle 14.00 su RaiPlay.

12.25 Volley, Torneo Preolimpico: Giappone-Tunisia – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

12.40 Ciclismo, Tour of Muensterland – Diretta tv dalle 16.30 su Eurosport2 HD, in streaming dalle 12.40 su eurosport.it, Discovery+, dalle 16.30 anche su SkyGo, NOW e su DAZN.

12.52 Ciclismo femminile, Binche-Chimay-Binche – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

13.30 Tennis, ATP500 Pechino (Cina): Alcaraz-Sinner – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

13.30 Volley, Torneo Preolimpico: Cina-Messico – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

14.25 Ciclismo, Binche-Chimay-Binche – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

15.00 Volley, Torneo Preolimpico: Iran-Qatar – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

18.30 Volley, Torneo Preolimpico: Cuba-Rep. Ceca – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

18.45 Calcio, Champions League: Union Berlin-Braga – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 254, Diretta Gol (Sky Sport 251), in streaming su NOW, Infinity+, SkyGo.

18.45 Calcio, Champions League: RB Salisburgo-Real Sociedad – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 255, Diretta Gol (Sky Sport 251), in streaming su NOW, Infinity+, SkyGo.

19.00 Basket, Eurocup: Hapoel Tel Aviv-Cedevita Olimpija – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.30 Basket, Eurocup: Ulm-Trento – Diretta tv su DAZN, Sky Sport Max (205), in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

19.30 Ginnastica artistica, Mondiali 2023 ad Anversa (Belgio): quarta giornata – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

20.30 Basket, Eurocup: Paris-BC Wolves – Diretta tv/streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: Inter-Benfica – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253, Diretta Gol (Sky Sport 251), in streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League: Napoli-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252, Diretta Gol (Sky Sport 251), in streaming su NOW, Infinity+, SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League: Manchester United-Galatasaray – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta Gol (Sky Sport 251), in streaming su NOW, Infinity+, SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League: Copenaghen-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport 255, Diretta Gol (Sky Sport 251), in streaming su NOW, Infinity+, SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League: Lens-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport 256, Diretta Gol (Sky Sport 251), in streaming su NOW, Infinity+, SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League: PSV-Siviglia – Diretta tv su Sky Sport 257, Diretta Gol (Sky Sport 251), in streaming su NOW, Infinity+, SkyGo.

22.00 Volley, Torneo Preolimpico: Italia-Ucraina – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su Volleyball World Tv.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

00:00 Ginnasticomania Speciale Mondiali Anversa 2023. Conducono: Chiara Sani e Dario Puppo.

18:25 Sprint2u con Fabio Pagliara (presidente fondazione Sportcity). Conduce: Ferdinando Savarese.

19:05 TennisMania con Dario Puppo LIVE.

19:40 Basket2u con Michele Cassano e Federico Rossini.

