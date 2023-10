LIVE Inter-Benfica, Champions League calcio in DIRETTA: canale tv, streaming, probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Benfica, Champions League in DIRETTA, nerazzurri che puntano alla vittoria.

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, potrebbe apportare alcune modifiche alla sua formazione. Dumfries potrebbe essere lasciato fuori, con Pavard che prende il posto nel trio difensivo, affiancato da Acerbi e Bastoni. Darmian potrebbe essere schierato in un ruolo più avanzato, mentre Mkhitaryan sembra destinato a partire dal primo minuto, grazie anche all’infortunio di Frattesi. In attacco, la coppia Lautaro-Thuram sembra pronta a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Cuadrado, tornato dall’infortunio, inizierà probabilmente dalla panchina.

Il Benfica di Schmidt dovrà fare a meno dell’importante Antonio Silva, squalificato dopo l’espulsione nella partita contro il Salisburgo. Morato sembra essere il prescelto per sostituirlo al centro della difesa, affiancando Otamendi. Nella zona offensiva, Joao Mario potrebbe avere la meglio su David Neres per il ruolo sulla sinistra, supportando la punta Musa. Titolare l’ex Juventus, Angel Di Maria.

Data: 03/10/2023

Orario: 21.00

Canale TV e streaming: Canale 5, SKY, NOW e Mediaset Infinity.

Probabile formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kökcü, Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Inter-Benfica, Champions League in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.