LIVE Napoli-Real Madrid, Champions League calcio in DIRETTA: canale tv, streaming, probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli – Real Madrid, seconda giornata della Uefa Champions League di calcio 2023/2024. I campioni d’Italia ospitano nella propria casa, lo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra più vincente nella storia di questa competizione: il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Quello odierno sarà un test importante per la formazione di Rudi Garcia, che, dopo un avvio di stagione, sembra aver trovato la quadra della propria rosa. L’allenatore francese ha potuto tirare un sospiro di sollievo, grazie ai successi per 4-0 prima contro l’Udinese e poi contro il Lecce. A trascinare il Napoli sono stati i propri migliori giocatori, su tutti Kvaratskhelia e Osimenh, che, nelle ultime due partite, hanno messo a segno 3 gol e 2 assist.

Il Real Madrid arriva a questa sfida da capolista della Liga, grazie al successo nell’ultima giornata sulla sorpresa del campionato, il Girona. I blancos hanno vinto per 3-0, grazie alle reti di Joselu, Tchouameni e Bellingham. La squadra di Ancelotti ha così messo alle spalle la pesante sconfitta del derby di un paio di settimane fa, in cui l’Atletico ha vinto per 3-1.

Sia la formazione madrilena che quella partenopea sono a punteggio pieno nel girone C di questa Champions League. Entrambe le formazione hanno vinto di misura nel match d’esordio in questa competizione: il Napoli ha conquistato 3 punti contro il Braga per 2-1, grazie all’autogol di Niakate. Il Real Madrid ha invece vinto allo scadere contro l’Union Berlino, con il gol al 94′ di Bellingham.

L’arbitro dell’incontro sarà il francese Clement Turpin, che fischierà il calcio d’inizio dell’incontro alle 21.00. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, canale 201 del decoder Sky. La copertura streaming dell’evento è affidata a Sky Go e Now TV. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Real Madrid, match della Champions League 2023/2024, a partire dalle 21.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Oliveira, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimenh, Kvaratskhelia. All. R.Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Modric, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior. All. C.Ancelotti.

Foto: LaPresse