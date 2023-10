LIVE Tre Valli Varesine 2023 in DIRETTA: Formolo ci riprova, è in corsa per il Trittico Lombardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 102a edizione della Tre Valli Varesine, terza e ultima tappa del Trittico Lombardo, tre gare in territorio lombardo di cui fanno parte anche Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi.

Si parte da Busto Arsizio per un primo tratto in linea lungo 46,5 chilometri per raggiungere il traguardo di Varese ed entrare nel circuito. Una prima parte che non presenterà grandissime asperità, se non l’ascesa da Cairate verso Morazzone. Si arriva quindi allo strappo di Via Sacco (2,5 km al 4,9%). La salita di Montello sarà affrontata ben otto volte e indubbiamente lascerà degli strascichi nelle gambe dei corridori. Dopo 145 chilometri, dopo aver affrontato in otto occasioni il circuito di 12,9 chilometri, la corsa arriverà nel cosiddetto “circuito lungo” che misura 25,7 chilometri. Gli atleti percorreranno due volte questo itinerario che aggiunge, al circuito già affrontato in precedenza le ascese, brevi ma insidiose, di Morosolo (1,6 km al 7,8%) e Casciago (1,8 km al 5%). Il giro lungo misura 25 chilometri ed è caratterizzato da un tratto di discesa, dopo Casciago, non molto ripido ma non da sottovalutare, che anticipa lo strappetto che riporta poi verso il traguardo di via Sacco. Nel corso dell’ultimo giro, il suddetto strappo si concluderà a poco meno di due chilometri dall’arrivo. Sarà un totale di 195 chilometri molto intensi.

I due principali favoriti sono le stelle slovene: Primoz Roglic e Tadej Pogacar. Il corridore che lascerà il prossimo anno la Jumbo-Visma ha vinto sabato scorso il Giro dell’Emilia ed è particolarmente in forma, il due volte vincitore del Tour de France ha trionfato lo scorso anno in questa corsa. Occhio anche ai gemelli Simon e Adam Yates, sempre pericolosi su percorsi così esplosivi e mossi. Altri nomi interessanti sono quelli di Ben Healy, protagonista soprattutto a inizio stagione tra le classiche delle Ardenne e il Giro d’Italia, Thibaut Pinot, Jai Hindley e Juan Ayuso, reduce da una Vuelta di ottimo livello. L’Italia potrà contare su Davide Formolo che è in piena corsa per il Trittico Lombardo, avendo vinto la Coppa Agostoni ed essendo arrivato 25esimo alla Coppa Bernocchi. Sarà presente anche Giulio Ciccone che vorrà essere tra i protagonisti.

Aggiornamenti a partire dalle 12.00, quando partirà la corsa.

