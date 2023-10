LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2023 in DIRETTA: l’Italia punta alla top5 nella Finale a squadre, ma fa un pensierino al podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ginnastica artistica 2023, quella dedicata alla finale a squadre maschile. Ad Anversa (Belgio) si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata e l’Italia andrà a caccia di quello che sembra un vero e proprio miracolo sportivo: il podio mondiale.

I moschettieri hanno incantato in qualificazione e, a distanza di 12 anni, sono riusciti a strappare il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia, formazione capace di vincere gli ultimi Europei e di chiudere al quarto posto gli scorsi Mondiali, si è qualificata all’atto conclusivo con il sesto punteggio (248.796), in scia a Canada e Germania e davanti a Svizzera e Cina, verosimilmente oggi si lotterà per il quarto posto con Giappone, Stati Uniti e Gran Bretagna che appaiono di un altro livello. La finale a squadre non prevede però scarti: 3 ginnasti saliranno su ogni attrezzo e tutti i punteggi saranno validi, di conseguenza è meglio optare per una gara solida e regolare, piuttosto che per una gara condita da alti e bassi. Nicola Bartolini, Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati e Matteo Levantesi saranno i moschettieri che difenderanno i colori azzurri, il DT Giuseppe Cocciaro ha appositamente scelto una formazione composta prevalentemente da all-arounder, si è deciso di lasciare a casa gli individualisti perchè l’obiettivo principale era appunto la qualificazione olimpica, oggi bisognerà difendersi negli attrezzi ostici come cavallo con maniglie e anelli, per poi provare il tutto per tutto tra corpo libero, volteggio, parallele pari e sbarra.

