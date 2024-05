Volley, l’Italia liquida la Germania: Michieletto show, prima vittoria in Nations League

L’Italia ha sconfitto la Germania con un secco 3-0 (25-21; 25-18; 25-23) e ha conquistato la prima vittoria nella Nations League di volley maschile. I Campioni del Mondo hanno incominciato in maniera brillante la propria avventura nella prestigiosa competizione internazionale, imponendosi a Rio de Janeiro (Brasile) e ottenendo un successo importante anche in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, visto che al termine della fase preliminare si chiuderà il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per i Giochi.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno dominato i primi due set, mentre nella terza frazione sono riusciti a rimontare da 15-20 e 19-23. Prova di grande impatto da parte dello schiacciatore Alessandro Michieletto (14 punti, 2 ace, autore degli ultimi quattro punti consecutivi che hanno ribaltato il terzo set), dell’opposto Yuri Romanò (13) e del centrale Roberto Russo (11 punti, 4 muri) affiancato in reparto da Gianluca Galassi (1).

In luce anche l’altro martello Daniele Lavia (8) e il capitano Simone Giannelli (5), bene il libero Fabio Balaso, ritorno in azzurro per il centrale Simone Anzani dopo i problemi cardiaci dell’anno scorso. Tra le fila della Germania i migliori sono stati Fromm (13) e Maase (8). L’Italia tornerà in campo venerdì 24 maggio (ore 22.30) per affrontare l’Iran sempre a Rio de Janeiro, secondo dei quattro incontri di questa finestra in terra sudamericana.

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Italia alza il ritmo in avvio di partita: ace di Michieletto, vincente e mani-out di Romanò, parallela di Lavia, ace di Russo per il 5-1. Muro perentorio di Lavia, poi un diagonale di Michieletto per confermare il +4 (9-5). La Germania non demorde con Fromm e Maase, passando addirittura in vantaggio con l’ace di Kreage (10-11). Nel momento più complicato ci pensano Russo (due primi tempi) e Romanò (vincente e parallela) a ribaltare la situazione (14-11). Lavia, Michieletto e Romanò firmano un punto a testa (17-14) cercando di distanziare i tedeschi, che rimangono comunque attaccati (19-17). Pipe di Lavia, slash di Russo e ace di Michieletto per l’allungo decisivo (22-18), la chiude Lavia.

Giannelli rumoreggia con una bella slash in avvio di secondo set (5-2), poi le parallele di Romanò ampliano il divario (7-3). Due muri granitici di Russo (9-6), poi un mani-out di Romanò e un primo tempo di Galassi conservano il vantaggio (13-10). Giannelli spettacolare di seconda (16-11), poi alza a una mano per Michieletto che piazza il diagonale del 18-13 e poi la pipe del 20-13. Bisogna amministrare, la chiude Romanò dalla seconda linea.

La Germania va all’arrembaggio in avvio di terzo set e con un ace si issa sul 5-2, poi Lavia sbaglia un attacco e John punisce con un mani-out (8-3). L’Italia si riavvicina con un diagonale di Michieletto, un ace di Giannelli e un muro di Russo (8-10), ma Fromm è indemoniato e i tedeschi riallungano (9-13). Parallela di Bradnt e diagonale di John, poi un primo tempo di Maase vale il 20-15. Gli azzurri non demordono e recuperano un break con un diagonale di Porro e una pipe di Michieletto (18-21). Romanò sbaglia al servizio e i Campioni del Mondo si trovano sotto per 23-19, ma non è finita: out l’attacco di Brandt, muro di Russo, vincente di Michieletto, diagonale di Michieletto, mani-out di Michieletto, Michieletto di seconda intenzione (quattro punti consecutivi) e l’Italia vince.