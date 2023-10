LIVE Italia-Ucraina, Preolimpico volley in DIRETTA: avversari imprevedibili, attenti azzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sfida degli azzurri nel torneo di qualificazione olimpica per Parigi 2024: di fronte al Maracanazinho di Rio de Janeiro Italia e Ucraina. Si alza l’asticella per l’Italia nella prima parte di avventura del torneo di qualificazione olimpica in Brasile per l’Italia e la squadra di Fefè De Giorgi dopo la Repubblica Ceca e il Qatar, affronta una delle quinte classificate dell’Europeo, l’Ucraina che arriva da un risultato sorprendente, la vittoria 3-0 ieri notte contro l’Iran.

E’ stata una delle sorprese in positivo dell’Europeo italiano, l’Ucraina che ha raggiunto, a sorpresa ma fino a un certo punto, i quarti di finale della kermesse continentale, battendo agli ottavi il più quotato Portogallo e arrendendosi dopo una vera e propria battaglia alla Slovenia. L’Ucraina è una formazione che fa molta leva sugli attaccanti di palla alta, tutti e tre di ottima qualità e che può contare su un servizio ficcante e spesso efficace, in grado di mettere in difficoltà anche avversari di alto livello come gli azzurri, che dunque non potranno dormire sonni tranquilli anche se partono ampiamente con i favori del pronostico, nonostante la bella vittoria degli ucraini 3-0 contro l’Iran (arrivata dopo la sconfitta al debutto contro Cuba).

L’Italia chiude con questo match la prima parte del suo cammino in Brasile, che sulla carta presenta meno difficoltà, quindi sarebbe molto importante chiudere la pratica faticando meno possibile perché le energie sono poche e serviranno tutte da domani in poi. Bloccare una delle bocche da fuoco ucraine che si alternano in attacco potrebbe significare mandare in tilt il sistema avversario, per cui la correlazione muro e difesa, oltre alla ricezione, sarà l’aspetto più importante di questo match per gli uomini di Fefè De Giorgi. L’alzatore ucraino è l’esperto 30enne Yurii Synytsia, che veste la maglia del Develi Belediyespor in Turchia e il suo secondo è un altro 30enne Srhii Yevstratov che gioca in patria nel Prometey Dnipro. L’opposto titolare è Vasyl Tupchii, altro esperto, 31 anni, che è tornato in patria al Barkom-Każany Lwów dopo cinque anni da protagonista nel campionato francese, il secondo è Vitalii Kucher, che gioca in patria nel Barkom-Każany Lwów e può ricoprire anche il ruolo di martello ricevitore.

Le bande sono uno dei protagonisti del campionato italiano, Oleh Plotnytskyi, che non ha bisogno di presentazioni, ottavo uomo (ma spesso sesto) della Sir Safety Perugia (lasciato in panchina ieri nella sfida contro l’Iran) e Illia Kovalov, anche lui della scuderia del Barkom-Każany Lwów. In panchina (ma ieri è entrato ed ha giocato un’ottima partita) ci sono Tymofii Poluian, che veste la maglia dell’AO Milon Neas Smyrnis, in Grecia e Yevhenii Kisiliuk che gioca in Ucrfaina nell’Epicentr-Podolyany. Al centro giocano Yurii Semeniuk che gioca in Polonia nel Projekt Warszawa e Vladyslav Shchurov che indossa la maglia del Barkom-Każany Lwów in Ucraina, le riserve sono Bohdan Mazenko del Barkom-Każany Lwów e Volodymyr Ostapenko che gioca nel Epicentr-Podolyany sempre in Ucraina. I liberi sono Oleksander Boiko, specialista anche del beach volley, in forza al Prometey Dnipro e Dmytro Kanaiev del Barkom-Każany Lwów.

La partita avrà inizio alle 22.00

Foto Fivb