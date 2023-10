LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Pechino 2023 in DIRETTA: torna la grande ‘classica’, incognita salute per l’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda semifinale dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Settimo confronto diretto nel circuito maggiore tra i due, con la situazione al momento in parità. Nell’ultima sfida, risalente alle semifinale di Miami 2023, si impose l’azzurro in tre parziali dopo oltre tre ore di battaglia. Il vincente del match troverà in finale uno tra il tedesco Alexander Zverev ed il russo Daniil Medvedev.

Sinner, ventiduenne altoatesino, è giunto all’appuntamento con il torneo cinese dopo essersi fermato agli ottavi di finale in quel di Flushing Meadows. Vincitore del Masters 1000 di Toronto, l’azzurro vanta due successi nella stagione 2023 con il trionfo a Montpellier. Reduce da un dispendioso incontro nel quale ha superato in tre set il bulgaro Dimitrov, Jannik deve fare i conti anche con dei piccoli problemi di salute. Dapprima una leggere influenza, poi il fastidio intestinale causato da un’indigestione avvenuta prima dei quarti di finale.

Dal canto suo Alcaraz arriva in Oriente dopo aver riposato a margine della sconfitta in semifinale degli US Open. Ventenne murciano, lo spagnolo in questa stagione vanta ben 6 titoli, con tre successi sulla terra battuta (Madrid, Barcellona, Buenos Aires), due sull’erba (Wimbledon, Queen’s), ed uno sulla medesima superficie di Pechino conquistato al Masters 1000 di Indian Wells. In quel di Pechino non ha lasciato per strada alcun set grazie alle nette vittorie sul tedesco Hanfmann, sul nostro Lorenzo Musetti, e sul norvegese Ruud.

La semifinale dell'ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà il quarto match sul Diamond Stadium ed inizierà in ogni caso non prima delle 13.30 italiane.

