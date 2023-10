Sinner-Medvedev oggi in tv: orario Finale ATP Vienna 2023, programma, streaming

La finale del tabellone principale di singolare maschile degli Erste Bank Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, oggi, domenica 29 ottobre, vedrà opposte le prime due teste di serie: l’azzurro Jannik Sinner (2) affronterà il russo Daniil Medvedev (1).

L’incontro tra Sinner e Medvedev chiuderà il programma sul Center Court e sarà dunque il secondo a partire dalle ore 11.45, infatti si giocherà al termine della finale di doppio, in ogni caso comunque non prima delle ore 14.00.

Questo sarà l’ottavo incontro in assoluto tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev: i precedenti dicono 6-1 per il russo, ma l’azzurro ha vinto proprio l’ultimo incontro, giocato a Pechino ad inizio ottobre, quando si impose in finale con un doppio tie break per 7-6 (2) 7-6 (2).

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Medvedev in diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now, SuperTenniX, Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

CALENDARIO SINNER-MEDVEDEV ATP VIENNA 2023

Domenica 29 ottobre – Center Court

Dalle ore 11.45

Nathaniel Lammons / Jackson Withrow (USA / USA) – Rajeev Ram / Joe Salisbury (USA / Gran Bretagna, 2)

Non prima delle ore 14.00

Jannik Sinner (Italia, 2) – Daniil Medvedev (Russia, 1) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger