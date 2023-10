WTA Elite Trophy Zhuhai 2023, la finale sarà tra Beatriz Haddad Maia e Zheng Qinwen

Si sono disputate oggi le semifinali del WTA Elite Trophy 2023 di tennis, in corso a Zhuhai, in Cina: la finale sarà tra la brasiliana Beatriz Haddad Maia (vittoriosa contro la russa Daria Kasatkina) e la padrona di casa cinese Zheng Qinwen (al successo nel derby contro la connazionale Zhu Lin).

La sfida tra la vincitrice del Gruppo Camelia, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 8 del torneo, e la vincitrice del Gruppo Azalea, la russa Daria Kasatkina, numero 6, premia la sudamericana, che si impone per 6-4 6-1 in un’ora e 34 minuti. Nel primo set i servizi sono stati a lungo dominanti, con l’unica palla break giunta nel decimo game, quando la russa è andata a servire per restare nel parziale. Sul 30-40 la brasiliana ha sfruttato quello che era anche un set point ed ha chiuso sul 6-4 dopo 53 minuti. L’esito della prima frazione ha indirizzato anche la seconda partita, con Kasatkina capace di risalire dallo 0-40 nel secondo game e salvarsi ai vantaggi, ma poi costretta a cedere la battuta ai vantaggi sia nel quarto che nel sesto gioco, con Haddad Maia in grado di andare a chiudere comodamente sul 6-1 dopo 41 minuti.

Il derby cinese tra Zheng Qinwen, numero 7, vincitrice del Gruppo Orchidea, e la wild card Zhu Lin, accreditata del numero 12, vincitrice del Gruppo Rosa, premia Zheng, che vince in tre set per 7-5 4-6 6-1 in tre ore ed un quarto. Nel primo set Zheng ha ceduto il servizio in apertura, trovando poi il controbreak nell’ottavo gioco, ma Zhu ha strappato di nuovo il servizio all’avversaria nel nono. Zheng ha annullato due set point nel decimo game ed ha trovato il controbreak, tenendo poi la battuta a zero. Nel dodicesimo gioco Zhu ha perso il servizio a quindici e così Zheng ha chiuso sul 7-5 dopo 80 minuti. Nella seconda frazione Zhu si è portata di nuovo in vantaggio di un break, nel terzo game, subendo però il controbreak nel sesto. Nel settimo ha strappato ancora la battuta a Zheng, e questa volta non ha concesso occasioni di rientro alla connazionale, chiudendo sul 6-4 dopo 65 minuti. Nella partita decisiva Zheng è scappata sul 3-0 non pesante grazie al break ottenuto alla terza occasione nel secondo game, lungo 18 punti. Zhu ha ceduto ancora il servizio, questa volta a zero, nel sesto gioco, e poi ha sciupato due occasioni per recuperare uno dei due break di ritardo nel settimo, con Zheng che ai vantaggi ha poi chiuso sul 6-1 in 50 minuti.

Foto: LaPresse