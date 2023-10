LIVE Paolini-Mertens, Finale WTA Monastir 2023 in DIRETTA: azzurra in campo alle 15.00 per il titolo e il best ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti a questa Diretta Live. Oggi seguiremo la finale del Wta 250 di Monastir tra Jasmine Paolini ed Elise Mertens.

L’azzurra nella giornata di ieri è venuta a capo di un match complicato, durato 2h25′ contro l’ucraina Lesia Tsurenko, in cui ha giocato meglio complessivamente ma è mancata quando c’era da allungare. Torneo in cui è la testa di serie numero 1 e che ha dimostrato di gradire. Quest’oggi non sarà facile contro la potente belga, che nella giornata di ieri ha staccato il pass per la finale battendo la francese Clara Burel con un netto 6-2 6-1, che nei quarti di finale aveva sconfitto Lucrezia Stefanini.

Paolini che insegue il secondo titolo in carriera, dopo che quest’anno ha disputato anche la finale nel Wta 250 di Palermo. Mertens che viene dai quarti di finale nel Wta di Hong Kong dove a batterla fu Martina Trevisan, con il punteggio di 6-4 6-3. Se quest’oggi dovesse presentarsi in una versione simile a quella di due venerdì fa, allora Paolini partirebbe con i favori del pronostico, ma è sempre difficile capire con quali “scarpe” scenderà in campo la giocatrice belga.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della finale del Wta 250 Monastir tra Jasmine Paolini ed Elise Mertens. L’incontro prenderà il via alle ore 15.00.

Foto: La Presse