WTA Monastir 2023: Jasmine Paolini e Sara Errani vincono il titolo in doppio

Mentre è già in finale nel torneo di singolare, una soddisfazione Jasmine Paolini se la porta già via dalla Tunisia. La toscana, infatti, vince il torneo di doppio in coppia con Sara Errani: punteggio finale di 2-6 7-6(4) 10-6 a favore delle due azzurre sulla giapponese Mai Hontama e sulla serba Nina Stevanovic.

Per le due i livelli di successo in doppio sono chiaramente molto diversi: per la classe ’87 nativa di Bologna il 28° trionfo in specialità su 43 finali giocate. In particolare, si tratta del ritorno alla vittoria dopo quasi sei anni dall’ultima volta (Auckland 2018 con l’olandese Bibiane Schoofs). Degli altri 27 successi, 22 (tra cui cinque Slam) li ha collezionati con Roberta Vinci, poi uno a testa con Flavia Pennetta, Alberta Brianti, la spagnola Nuria Llagostera Vives e la rumena Irina-Camelia Begu. Per Paolini, invece, è il secondo titolo di specialità dopo Amburgo 2021 con la svizzera Jil Teichmann.

Un match, quello odierno, che pare segnato almeno fino al 2-6 1-5, con Hontama e Stevanovic a tenere il comando delle operazioni su ogni lato del campo. Poi, però, un calo enorme da parte del duo nippo-serbo e la contemporanea salita di quello italiano, con tanto di cinque giochi consecutivi vinti, fanno una parte del colpo. L’altra parte arriva nel super tie-break: le azzurre vanno sul 7-2, rischiano di farsi rimontare, ma fanno valere poi una capacità di imporsi tatticamente, con scelte decisamente più oculate rispetto alle avversarie che si disuniscono in modo completo.

L’Italia vede così arrivare il primo titolo di doppio in questa stagione WTA, interrompendo anzi un digiuno che durava proprio dal successo di Paolini nel 2021. Per ritrovare un doppio tutto tricolore sul circuito maggiore, invece, bisogna risalire fino al 2015, proprio a quell’ultimo Errani/Vinci di successo in quel di Auckland. Va ricordato, inoltre, che Errani/Paolini avevano già giocato più volte insieme: avevano fatto coppia alle Olimpiadi ed erano giunte in finale a Melbourne, versione tornei di preparazione agli Australian Open, lo scorso anno contro Muhammad/Pegula.

