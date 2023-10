LIVE MotoGP, GP Australia 2023 in DIRETTA: fiato sospeso Bagnaia in qualifica. Alle 6.10 la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere, qualifiche e del GP d’Australia, sedicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Phillip Island assisteremo a un sabato diverso da quello che ci si aspettava alla vigilia. I piloti, infatti, dovranno affrontare quest’oggi prove libere, il time-attack per la definizione dello schieramento e la gara di 27 giri.

Uno schedule modificato a causa delle condizioni meteorologiche. Per domenica, infatti, sono previste fortissime folate di vento, di circa 60 km/h. Di conseguenza, la Direzione Gara ha voluto assicurarsi la disputa regolare della prova che mette in palio i punti al completo, spostando la Sprint Race domenica, con la speranza che vi possa essere nonostante le avversità descritte.

Non sarà semplice per Francesco Bagnaia. Il campione del mondo in carica, attuale leader della classifica generale, è incappato in un venerdì con problemi di set-up. Pecco, come già era accaduto in altre circostanze, non ha trovato il bilanciamento adeguato quando ha tentato l’attacco al tempo e, di conseguenza, inizierà le qualifiche dalla Q1. Una partenza in salita e vedremo se Bagnaia sarà in grado di rimediare, tenendo conto di un Jorge Martin in palla anche in Australia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere, qualifiche e del GP d’Australia, sedicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La FP2 inizierà alle 01.10 italiane, a seguire le qualifiche a partire dalle 01.50. Il GP inizierà dalle 06.10 nostrane. Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press