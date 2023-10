MotoGP, Zarco precede Bagnaia a Phillip Island nella gara più pazza dell’anno. Martin prima domina, poi crolla ed è 5°!

Phillip Island regala come di consueto una delle gare più spettacolari della stagione e consente a Francesco Bagnaia di guadagnare 9 punti fondamentali su Jorge Martin nella corsa al titolo per il Mondiale MotoGP. Il vincitore del Gran Premio d’Australia 2023 risponde però al nome di Johann Zarco, bravissimo nella gestione delle gomme ed estremamente incisivo nella fase decisiva della corsa.

Dopo 19 podi senza successi nella classe regina, il francese della Ducati Pramac si sblocca a 33 anni e sale per la prima volta sul gradino più alto del podio in top class superando proprio all’ultimo giro il suo compagno di squadra Martin. Lo spagnolo ha dominato a lungo, accumulando anche un vantaggio superiore ai 3 secondi sugli inseguitori grazie all’utilizzo della gomma soft al posteriore, per poi crollare nel finale scivolando dal primo al quinto posto nei chilometri conclusivi.

Seconda posizione di platino per un Pecco Bagnaia non brillantissimo ma concreto e capace di lasciare il segno nel momento clou della gara, ovvero nelle ultime tre tornate, dopo aver fatto fatica a tenere il ritmo dei primi fino a metà Gran Premio. Tripletta Ducati completata dal romano Fabio Di Giannantonio, che si prende un terzo posto prezioso nella volata finale conquistando il primo podio della carriera in MotoGP con la GP22 del Team Gresini.

Quarta piazza abbastanza beffarda per la KTM di Brad Binder, grande protagonista di giornata e primo inseguitore di Martin per buona parte della distanza di gara, mentre Martin si deve accontentare di una deludente e amara quinta posizione pagando a caro prezzo l’azzardo della soft. Discreta rimonta per Marco Bezzecchi, da 10° a 6°, mentre chiudono la top10 Jack Miller, Aleix Espargarò, Alex Marquez ed Enea Bastianini.

Con il risultato di oggi, Bagnaia consolida la sua leadership nella generale con un vantaggio di 27 punti su Martin, 73 su Bezzecchi, 142 su Binder, 179 su Zarco e 181 su Aleix Espargarò.

CLASSIFICA GP AUSTRALIA MOTOGP 2023

1 25 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 40’39.446 177.2

2 20 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’39.647 177.2 0.201

3 16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’39.923 177.1 0.477

4 13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’40.262 177.1 0.816

5 11 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 40’40.454 177.1 1.008

6 10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 40’48.273 176.5 8.827

7 9 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’48.729 176.5 9.283

8 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 40’48.833 176.5 9.387

9 7 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’49.142 176.5 9.696

10 6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’51.969 176.3 12.523

11 5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40’53.438 176.2 13.992

12 4 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 40’56.524 175.9 17.078

13 3 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 40’58.889 175.8 19.443

14 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41’00.395 175.7 20.949

15 1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 41’00.564 175.7 21.118

16 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 41’11.984 174.8 32.538

17 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41’17.109 174.5 37.663

18 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 41’17.114 174.5 37.668

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 41’17.204 174.5 37.758

Non classificati

37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 18’09.927 176.2 15 laps

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 15’09.777 176.0 17 laps

Credit: MotoGP.com Press