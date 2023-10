Ordine d’arrivo MotoGP, GP Australia 2023

Andato in archivio nell’insolita collocazione del sabato il GP d’Australia, 16° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Phillip Island la gara di 27 giri è andata in scena per via delle previsioni meteorologiche. Per la giornata di domani, infatti, dovrebbero esserci folate di vento particolarmente violente e questo sarebbe molto pericoloso per i centauri, nell’ottica di una corsa lunga.

Per questo si è deciso di prevenire il problema, anticipando la prova che mette in palio il massimo dei punti quest’oggi, mentre la Sprint Race è stata dirottata a domenica. Da capire se si potrà disputare proprio per il meteo avverso. Una variabile, quindi, da considerare.

Un GP importante con Francesco Bagnaia che si presentava con 18 punti di margine in classifica generale sullo spagnolo della Ducati Pramac, Jorge Martin. Una sfida fratricida, così l’ha definita Gigi Dall’Igna, in cui Pecco è chiamato a difendere il suo titolo e la propria posizione di leader nella scuderia di Borgo Panigale. Indubbiamente, il via del fine-settimana non è stato ideale, con l’estromissione dalla Q1.

Ai nastri di partenza c’erano anche grandi aspettative dalla KTM e dall’Aprilia, che nel corso delle libere avevano mostrato segnali di vitalità. Il riferimento è a Brad Binder, Jack Miller e Maverick Vinales, capaci di interpretare i saliscendi australiani come pochi.

RISULTATI E CLASSIFICA GP AUSTRALIA MOTOGP 2023

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

4 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

5 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI

6 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

8 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing Team DUCATI

9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

11 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

12 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

13 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

14 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

15 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

16 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

17 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

18 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA

RITIRATI

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

Foto: Valerio Origo