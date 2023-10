Cambia ancora il programma del GP d’Australia di MotoGP: nuovi orari e format, tv, streaming

Un nuovo cambiamento di scenario per il GP d’Australia, 16° appuntamento del Motomondiale 2023. Le condizioni meteorologiche hanno costretto gli organizzatori a mettere mano al programma originario, con l’anticipo del GP classico della MotoGP e la disputata della Sprint Race della top-class domenica 22 ottobre. Le forti raffiche di vento previste per domani, infatti, hanno suggerito alla Race Direction di agire in questo modo.

Un altro mutamento di spartito è stato comunicato negli ultimi minuti e ci si riferisce ancora allo schedule domenicale. Si è deciso di concedere il warm-up anche alle classi Moto3 e Moto2. Di conseguenza il tutto avrà inizio sul circuito australiano alle 08.20 locali (23.20 di sabato 21 ottobre in Italia) con il turno pre-gara per la minima cilindrata.

A seguire ci sarà quello della media cilindrata (23.40 italiane di sabato 21 ottobre) e poi alle 00.00 italiane di domenica 22 ottobre il warm-up già previsto della MotoGP. In considerazione di ciò, sono cambiati anche gli orari delle gare: alle 01.00 italiane ci sarà la corsa di Moto3, alle 02.15 quella di Moto2 e alle 04.00 italiane la Sprint Race della gara regina.

Il GP d’Australia, sedicesimo round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP, in streaming su SkyGo e su NOW. Sarà possibile seguire in chiaro anche la differita delle gare domenicali di Moto2 e di Moto3 e della Sprint Race della top-class.

Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro i warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Di conseguenza, in streaming, si potranno guardare su TV8.it la differita delle gare domenicali di Moto2 e di Moto3 e della Sprint Race della top-class, ma non dei warm-up.

CALENDARIO GP AUSTRALIA 2023 MOTOGP

Sabato 21 ottobre (orari italiani)

Ore 23.20 Moto3, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 23.40 Moto2, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Domenica 22 ottobre (orari italiani)

Ore 00.00 MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208),

Ore 01.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 02.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 04.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita della Sprint Race e delle gare domenicali di Moto2 e di Moto3. Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

Diretta streaming: L’appuntamento di Phillip Island potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la differita delle gare disponibili di Moto2 e di Moto3 e della Sprint Race sul sito internet TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Domenica 22 ottobre

Ore 11.15, Moto3, Gara – Differita tv in chiaro.

Ore 12.30, Moto2, Gara – Differita tv in chiaro.

Ore 14.15 MotoGP, Sprint – Differita tv in chiaro.

Foto: Valerio Origo