LIVE Italia-Cuba, Preolimpico volley 2023 in DIRETTA: sfida quasi da dentro o fuori per gli azzurri, assente Simon

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cuba, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale di volley maschile scenderà in campo al Maracanazinho di Rio de Janeiro per affrontare i caraibici in un match cruciale per la conquista del pass a cinque cerchi. Gli azzurri, reduci dall’agevole successo contro l’Iran, inseguono un’altra vittoria per presentarsi all’incontro finale contro il Brasile nelle migliori condizioni possibili.

I Campioni del Mondo sono a quota 4 vittorie (12 punti), mentre Cuba è ferma a 3 successi (9 punti) ed è obbligata a vincere per continuare a sperare le biglietto olimpico dopo la sconfitta maturata ieri pomeriggio contro i padroni di casa. Si preannuncia un confronto particolarmante acceso, equilibrato, appassionante e potenzialmente aperto a tutti i risultati.

Il CT Fefé De Giorgi dovrebbe puntare su quella che viene considerata la ormazione ormai titolare e già vista nelle ultime uscite: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Gianluca Galassi e Giovanni Sanguinetti, il libero Fabio Balaso. Cuba può fare affidamento sulle qualità dell’opposto Jaime Herrera, degli schiacciatori Marlon Yant e Osniel Mergarejo, ma non ci sarà il centrale Robertlandy Simon.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Cuba, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.30. Buon divertimento a tutti.

Foto: FIVB