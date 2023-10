Volley, l’Italia allunga su Cuba nella classifica del Preolimpico e mantiene 2 punti sul Brasile

La Nazionale italiana di volley maschile ha conquistato la quarta vittoria nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella competizione di scena in Brasile, i ragazzi di Fefè De Giorgi hanno piegato l’Iran con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-22, 25-23) al termine di una gara in cui si sono visti alti e bassi dalla compagine tricolore.

Era comunque importante centrare il bersaglio grosso, per dimenticare l’amara sconfitta contro la Germania. Una prova di carattere si chiedeva alla compagine tricolore e ne servirà molto proprio per le prossime partite che attendono la formazione tricolore.

Domani gli azzurri, alle 18.30 italiane, giocheranno contro Cuba, mentre domenica alle ore 15.00 ci saranno i padroni di casa del Brasile. Servirà imporsi, visto e considerato che i tedeschi giocheranno contro Repubblica Ceca e Qatar e quindi si troveranno avversari “alla portata”.

Opportuno ricordare che, ad ogni modo, l’Italia avrà comunque il paracadute del ranking mondiale anche in esito negativo di questo torneo: al momento gli azzurri sono terzi alle spalle di Polonia ed USA e quindi possono contare su una situazione abbastanza tranquilla. Certamente, sarebbe preferibile archiviare subito la pratica, ma la sconfitta citata contro i teutonici ha chiaramente complicato le cose.

Ora come ora la Nazionale di De Giorgi comanda la classifica di questo Preolimpico, ma avendo una partita in più rispetto alla Germania. A questo punto, nelle sfide contro i cubani e i brasiliani si andrà a caccia del massimo possibile per staccare il biglietto per i Giochi senza fare calcoli particolari.

IL CALENDARIO DELLE ULTIME PARTITE DELL’ITALIA

Sabato 7 ottobre

Ore 18.30 Italia-Cuba

Domenica 9 ottobre

Ore 15.00 Brasile-Italia

LA CLASSIFICA DEL PREOLIMPICO

Italia 4 vittorie, 12 punti, 13 set vinti e 4 persi (5 partite giocate) Germania 4 vittorie, 12 punti, 12 set vinti e 4 persi (4 partite giocate) Brasile, 4 vittorie, 10 punti, 13 set vinti e 8 persi (5 partite giocate) Cuba, 3 vittorie, 9 punti, 11 set vinti e 6 persi (5 partite giocate) Repubblica Ceca, 1 vittoria, 4 punti, 6 set vinti e 10 parsi (4 partite giocate) Ucraina, 1 vittoria, 4 punti, 5 set vinti e 9 persi (4 partite giocate) Iran, 1 vittoria, 3 punti, 5 set vinti e 13 persi (5 partite giocate) Qatar, 0 vittorie, 0 punti, 1 set vinto e 12 persi (4 partite giocate)

Foto: FIVB