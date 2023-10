Cosa deve fare l’Italia di volley col Brasile per qualificarsi alle Olimpiadi. Cuba potrebbe beffare entrambe…

L’Italia ha perso contro Cuba per 3-1, non riuscendo a concretizzare un set-point nella terza frazione e quattro occasioni nel quarto parziale. La nostra Nazionale di volley maschile è incappata nella seconda sconfitta nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ora la situazione si è complicata terribilmente.

Per staccare il pass a cinque cerchi bisognerà battere il Brasile nell’ultima partita in programma domenica 8 ottobre (ore 15.00) al Maracanazinho di Rio de Janeiro e occorrerà vincere con un risultato migliore rispetto a quello con cui Cuba batterà verosimilmente l’Iran, in caso di due successi con il medesimo risultato si andrà a vedere il quoziente punti per decidere chi volerà nella capitale francese insieme alla Germania.

L’Italia non è in perfette condizioni fisiche e sta soffrendo in terra sudamericana, servirà una grande impresa per battere i padroni di casa di fronte al proprio pubblico e tra l’altro farlo possibilmente con ampio scarto. Si tratta di una situazione complicata per Simone Giannelli e compagni, che mercoledì sera avevano perso anche contro la Germania e che sembrano lontani parenti della formazione capace di vincere i Mondiali e conquistare la medaglia d’argento agli ultimi Europei. Di seguito il quadro dettagliato di cosa serve all’Italia per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel volley maschile.

COSA DEVE FARE L’ITALIA PER QUALIFICARSI ALLE OLIMPIADI

Batte il Brasile con qualsiasi risultato e Cuba perde con qualsiasi risultato contro l’Iran.

Batte il Brasile per 3-0 e Cuba vince contro l’Iran per 3-1 o 3-2.

Batte il Brasile per 3-1 e Cuba vince contro l’Iran per 3-2.

Batte il Brasile per 3-0 e Cuba vince contro l’Iran per 3-0. In questo caso si deciderà tutto guardando il quoziente punti: l’Italia è a quota 1,117 mentre Cuba è a quota 1,036.

Batte il Brasile per 3-1 e Cuba vince contro l’Iran per 3-1. In questo caso si deciderà tutto guardando il quoziente punti: l’Italia è a quota 1,117 mentre Cuba è a quota 1,036.

Batte il Brasile per 3-2 e Cuba vince contro l’Iran per 3-2. In questo caso si deciderà tutto guardando il quoziente punti: l’Italia è a quota 1,117 mentre Cuba è a quota 1,036.

Attenzione a due dettagli importanti. Il Brasile sarà sicuramente eliminato in caso di sconfitta contro l’Italia. Cuba sarà sicuramente eliminata in caso di vittoria del Brasile.

Ricordiamo, in ogni caso, che l’Italia avrebbe l’ancora del ranking in caso di mancata qualificazione diretta per i Giochi di Parigi 2024, esattamente come accaduto per la Nazionale femminile.

Foto: FIVB