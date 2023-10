Volley, l’Italia batte 3-0 l’Iran senza Giannelli e prosegue la sfida a distanza al Brasile

Soffre ma torna alla vittoria lanciando al meglio la volata finale l’Italia nel quinto match del torneo di qualificazione olimpica contro l’Iran. La squadra azzurra si impone 3-0 sugli asiatici al termine di tre set giocati a sprazzi dalla squadra di De Giorgi che ha rinunciato a Giannelli e Lavia, gettando nella mischia fin dall’inizio Rinaldi e Sbertoli. Ricezione e servizio tutt’altro che perfetti per la formazione azzurra che invece a muro e in attacco ha giocato un match di buon livello.

Pronti, via e l’Italia va subito in fuga approfittando degli errori avversari (14-7). La squadra azzurra si siede sugli allori e l’Iran inizia a rosicchiare punti avvicinandosi minacciosamente. Gli asiatici riescono ad agganciare l’Italia a quota 21 ma i servizi di Romanó prima e di Rinaldi poi regalano il successo agli azzurri: 25-22.

In avvio di secondo set, passata la paura, la formazione italiana vola sul 10-3. Come nel parziale precedente però l’Italia si addormenta, fatica a tenere il ritmo iniziale e si trova sul 13-13 in un baleno, sprecando lo strappo iniziale. Gli iraniani riescono a mettere il naso avanti ma la volata finale premia gli azzurri con il muro e qualche errore di troppo dei rivali per il 25-22 bis.

Gli azzurri spengono la luce in avvio di terzo set e permettono all’Iran di volare sul 10-5 con troppi errori. L’Italia ritrova il muro e, punto su punto, rimonta pareggiando a quota 19. Ed è proprio il muro a risultare decisivo in un finale rocambolesco che premia gli azzurri con il punteggio di 25-23.

Per l’Italia 15 punti di Rinaldi, top scorer, 11 punti per Romanó e 10 per Michieletto. In casa Iran 14 punti di Kazemi e 10 di Nasri.

Foto Fivb