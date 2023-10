La classifica del Preolimpico di volley dell’Italia: Germania già sicura, azzurri non più padroni del proprio destino

L’Italia ha perso contro Cuba per 3-1 ed è incappata nella seconda sconfitta nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale di volley maschile è crollata al cospetto dei caraibici dopo che tre giorni fa aveva ceduto contro la Germania e si è così complicata la strada verso i Giochi. I Campioni del Mondo vantano ora quattro vittorie (12 punti) nel girone in corso di svolgimento a Rio de Janeiro, che mette in palio due pass a cinque cerchi.

Il primo è nei fatti già nelle mani della Germania, che ha vinto le prime cinque partite (15 punti): ai tedeschi basterà vincere due set contro il modesto Qatar o contro l’Ucraina per fare ufficialmente festa contro qualsiasi pronostico della vigilia. Il secondo biglietto verrà assegnato nell’ultima giornata e sarà conteso da tre squadre: Brasile (5 vittorie, 13 punti), Italia (4 vittorie, 12 punti) e Cuba (4 vittorie, 12 punti).

Domenica 8 ottobre si disputeranno due incontri decisivi: Italia-Brasile (ore 15.00) e Cuba-Iran (ore 18.30). La nostra Nazionale dovrà vincere con un risultato migliore rispetto a quello con cui Cuba batterà verosimilmente l’Iran, in caso di due successi con il medesimo risultato si andrà a vedere il quoziente punti per decidere chi volerà nella capitale francese insieme alla Germania.

Si tratta di una missione improba perché battere i padroni di casa è già una missione complessa, a maggiore ragione se bisognerà farlo con un grande scarto (potrebbe anche servire il 3-0, visto che l’Iran è in grande difficoltà e la Cuba può imporsi agevolmente). Di seguito la classifica del preolimpico di volley maschile e cosa deve fare l’Italia contro il Brasile per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CLASSIFICA PREOLIMPICO VOLLEY

1. Germania 5 vittorie (15 punti, 15 set vinti e 4 persi)*

2. Brasile 5 vittorie (13 punti, 16 set vinti e 8 persi)

3. Italia 4 vittorie (12 punti, 14 set vinti e 7 persi)

4. Cuba 4 vittorie (12 punti, 14 set vinti e 7 persi)

5. Ucraina 2 vittorie (7 punti, 8 set vinti e 10 persi)*

6. Repubblica Ceca 1 vittoria (4 punti, 6 set vinti e 13 persi)*

7. Iran 1 vittoria (3 punti, 5 set vinti e 16 persi)

8. Qatar 0 vittorie (0 punti, 2 set vinti 15 persi)*

*= 1 partita in meno. Ucraina-Repubblica Ceca (ore 22.00), Germania-Qatar (ore 01.30).

COSA DEVE FARE L’ITALIA PER QUALIFICARSI ALLE OLIMPIADI

Batte il Brasile con qualsiasi risultato e Cuba perde con qualsiasi risultato contro l’Iran.

Batte il Brasile per 3-0 e Cuba vince contro l’Iran per 3-1 o 3-2.

Batte il Brasile per 3-1 e Cuba vince contro l’Iran per 3-2.

Batte il Brasile per 3-0 e Cuba vince contro l’Iran per 3-0. In questo caso si deciderà tutto guardando il quoziente punti: l’Italia è a quota 1,117 mentre Cuba è a quota 1,036.

Batte il Brasile per 3-1 e Cuba vince contro l’Iran per 3-1. In questo caso si deciderà tutto guardando il quoziente punti: l’Italia è a quota 1,117 mentre Cuba è a quota 1,036.

Batte il Brasile per 3-2 e Cuba vince contro l’Iran per 3-2. In questo caso si deciderà tutto guardando il quoziente punti: l’Italia è a quota 1,117 mentre Cuba è a quota 1,036.

Foto: FIVB