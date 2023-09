Ginnastica artistica, i Mondiali qualificano alle Olimpiadi 2024: cosa serve per volare a Parigi? Tutti i criteri

I Mondiali 2023 di ginnastica artistica andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. La rassegna iridata resterà in Europa dopo l’evento disputato undici mesi fa a Liverpool e avrà un’importanza capitale, visto che verranno assegnati i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (ad esempio alle migliori nove squadre, escludendo le medagliate della passata edizione che si sono già garantite un biglietto per la capitale francese).

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 parteciperanno 192 ginnasti: 96 uomini e 96 donne. Le prove a squadre saranno caratterizzate dalla presenza di dodici Nazionali, ciascuna composta da cinque atleti. Si raggiungerà così quota 60 partecipanti, gli altri 36 tagliandi a disposizione saranno messi a disposizione di individualisti/specialisti. Il percorso di qualificazione si snoda attraverso tre momenti: Mondiali 2022, Mondiali 2023, Coppa del Mondo e Campionati Continentali nel 2024.

Le prime tre squadre classificate ai Mondiali 2022 si sono già qualificate alle Olimpiadi. Gli altri nove pass saranno messi in palio agli imminenti Mondiali di Anversa: faranno festa le nove compagini meglio piazzate escludendo quelle salite sul podio nella passata edizione. Se una Nazione si è qualificata con la squadra, non potrà qualificarsi anche con degli individualisti.

Passiamo al discorso degli individualisti, che si fa leggermente più complicato, anche se non eccessivamente come era invece successo nell’ultimo quinquennio. I primi tre Paesi esclusi dalla qualificazione con la squadra (di logica 13mo, 14mo e 15mo posto ai Mondiali 2023) avranno a disposizione un posto per individualisti.

Altri posti a disposizione (14 per le donne e 8 per gli uomini) verranno assegnati a titolo nominale attraverso la classifica delle qualificazioni all-around della medesima rassegna iridata. Sempre ai Mondiali, un posto verrà assegnato al miglior atleta per ciascuna finale di specialità (4 femminili, 6 maschili) non ancora ammessi ai Giochi: se non ci sono candidati, si andrà a ripescare i risultati delle qualificazioni su quell’attrezzo.

CRITERI QUALIFICAZIONE GINNASTICA ARTISTICA OLIMPIADI PARIGI 2024

SQUADRA – 12 squadre da 5 atleti ciascuna (60 atleti complessivi):

3 posti ai Mondiali 2022: le squadre salite sul podio si sono già qualificate alle Olimpiadi

9 posti ai Mondiali 2023 (alle migliori nove squadre non ancora ammesse ai Giochi, attraverso le qualiche)

INDIVIDUALISTI – 35 posti complessivi:

3 posti per le donne e 3 posti per gli uomini, uno a testa alle tre migliori Nazioni non qualificate con la squadra attraverso i Mondiali 2023

14 posti per le donne e 8 posti per gli uomini attraverso le qualificazioni all-around dei Mondiali 2023 (fuori dalle Nazioni qualificate alle Olimpiadi con la squadra)

4 posti per le donne e 6 posti per gli uomini attraverso le finali di specialità dei Mondiali 2023 (uno per attrezzo, se non ci sono candidati eleggibili si prendono i risultati della qualifica)

8 posti per le donne e 12 posti per gli uomini attraverso la Coppa del Mondo 2024 (due posti per attrezzo, fuori dalle Nazioni qualificate alle Olimpiadi con la squadra)

5 posti per le donne e 5 posti per gli uomini attraverso i Campionati COntinentali 2024 (uno per Continente tramite le qualifiche all-around, fuori dalle Nazioni qualificate alle Olimpiadi con la squadra)

1 posti per le donne e 1 posto per gli uomini attraverso le riallocazioni. Diamo per scontato che la Francia qualificherà almeno un atleta sul campo, dunque il posto per il Paese organizzatore verrà assegnato attraverso il complesso canale delle riallocazioni.

WILD CARD:

La tripartite commission assegnerà 1 posto per sesso ai Paesi emergenti.

Foto: LiveMedia/Filippo Tomasi