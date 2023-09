Ginnastica artistica, Mondiali 2023: la formazione dellâ€™Italia maschile per le qualifiche. I quartetti attrezzo per attrezzo

L’Italia è scesa in pedana ad Anversa (Belgio) per disputare la prova podio dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Un test importante per gli azzurri, che hanno preso confidenza con l’attrezzatura della Spieth all’interno dello Sportpaleis sotto gli occhi del DT Giuseppe Cocciaro. Nessun contrattempo, gli esercizi sono stati eseguiti con grande scioltezza e anche Lorenzo Casali, seguito con grande attenzione a causa del colpo al piede accusato in allenamento prima di partire, si è dimostrato sul pezzo.

I Campioni d’Europa hanno ribadito di essere in grande forma e di essere pronti per la grande sfida di domenica 1° ottobre (a partire dalle ore 12.15, iniziando al corpo libero), quando saranno impegnati nel turno di qualificazione e saranno chiamati a conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (ne saranno messi in palio nove, Cina, Giappone e Gran Bretagna sono già ammesse ai Giochi e non vanno conteggiate).

Al termine della prova podio è stata ufficializzata la formazione dell’Italia per il turno preliminare. Si gareggerà con la formula del 5-4-3: cinque atleti a disposizione, quattro saliranno sugli attrezzi, i migliori tre punteggi verranno presi in considerazione per la classifica generale. Yumin Abbadini, Mario Macchiati e Lorenzo Minh Casali saranno i tre generalisti. Il lombardo avrà il compito di aprire la gara al corpo libero e di chiuderla alla sbarra.

Al quadrato i riflettori sono puntati su Nicola Bartolini, Campione del Mondo due anni fa che in questa occasione si cimenterà anche al cavallo con maniglie e al volteggio, attrezzo su cui nessun azzurro eseguirà due salti. Matteo Levantesi darà il massimo alle amate parallele pari e poi fornirà il propio contributo anche agli anelli e alla sbarra. Lorenzo Bonicelli ricoprirà il ruolo di riserva.

Il Direttore Tecnico ha fissato un obiettivo: 250 punti per guadagnarsi il biglietto a cinque cerchi, per puntare alla finale a otto servirà qualcosa in più e nulla sembra precluso ai Campioni d’Europa, quarti lo scorso anno ai Mondiali. Cina e Giappone sono le favorite della vigilia, seguite da Gran Bretagna e USA. L’Italia sta alla finestra insieme a Ucraina, Turchia, Spagna, Svizzera, poi a seguire un gruppone guidato da Francia e Corea del Sud. Di seguito la formazione dell’Italia per le qualifiche dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica.

FORMAZIONE ITALIA QUALIFICHE MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

CORPO LIBERO: Abbadini, Macchiati, Casali, Bartolini.

CAVALLO CON MANIGLIE: Macchiati, Casali, Abbadini, Bartolini.

ANELLI: Levantesi, Macchiati, Abbadini, Casali.

VOLTEGGIO: Abbadini, Macchiati, Bartolini, Casali

PARALLELE PARI: Abbadini, Casali, Macchiati, Levantesi.

SBARRA: Casali, Macchiati, Levantesi, Abbadini.

Foto: Simone Ferraro/FIG