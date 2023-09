Ginnastica artistica, Mondiali 2023: ordini di rotazione delle qualificazioni maschili, Italia in chiusura

L’Italia farà il proprio esordio ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica nella giornata di domenica 1° ottobre (ore 12.15), scendendo in pedana ad Anversa (Belgio) per prendere parte alle qualificazioni. I Campioni d’Europa sono stati inseriti nella sesta e ultima suddivisione, dunque entreranno in gara conoscendo i risultati di tutte le avversarie e avendo ben chiaro il riscontro che devono ottenere per staccare il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 (nove pass in palio escludendo le già ammesse Cina, Giappone e Gran Bretagna).

I Moschettieri inizieranno al corpo libero. Si gareggerà con la formula del 5-4-3: cinque atleti a disposizione, quattro saliranno sugli attrezzi, i migliori tre punteggi verranno presi in considerazione per la classifica generale. Yumin Abbadini, Mario Macchiati e Lorenzo Minh Casali saranno i tre generalisti.

Al quadrato i riflettori sono puntati su Nicola Bartolini, Campione del Mondo due anni fa che in questa occasione si cimenterà anche al cavallo con maniglie e al volteggio, attrezzo su cui nessun azzurro eseguirà due salti. Matteo Levantesi darà il massimo alle amate parallele pari e poi fornirà il propio contributo anche agli anelli e alla sbarra.

L’Italia girerà insieme a Ungheria (dalla sbarra), Francia (dagli anelli), Corea del Sud (dal cavallo con maniglie). Nella quinta suddivisione ci saranno Svizzera, Canada, Colombia, Egitto. Di seguito la formazione dell’Italia per le qualifiche dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica e gli ordini di rotazione per le qualifiche.

FORMAZIONE ITALIA QUALIFICHE MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

CORPO LIBERO: Abbadini, Macchiati, Casali, Bartolini.

CAVALLO CON MANIGLIE: Macchiati, Casali, Abbadini, Bartolini.

ANELLI: Levantesi, Macchiati, Abbadini, Casali.

VOLTEGGIO: Abbadini, Macchiati, Bartolini, Casali

PARALLELE PARI: Abbadini, Casali, Macchiati, Levantesi.

SBARRA: Casali, Macchiati, Levantesi, Abbadini.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi