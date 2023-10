Ginnastica artistica, Alice D’Amato: “A dormire serene, spiace per la parallela. Compensata la mia giornata storta”

Alice D’Amato si era presentata ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica come Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche ed era una delle favorite della vigilia per la conquista di una medaglia iridata, ma purtroppo la genovese è caduta nel corso delle qualificazioni andate in scena oggi pomeriggio ad Anversa. La 20enne ha commesso un errore in occasione di un passaggio allo staggio basso e ha messo il piede a terra, dicendo addio al sogno di accedere alla Finale di Specialità e giocarsi le sue carte.

Alice D’Amato ha poi commesso diverso sbavature anche alla trave, salvo riscattarsi con un buon corpo libero in una gara aperta con il consueto doppio avvitamento al volteggio. L’azzurra si è meritata il pass per la finale nel concorso generale individuale, dove in primavera ha conquistato il bronzo in campo continentale. La nostra portacolori si consola quantomeno con il buon risultato di squadra: 162.230 punti, che nei fatti dovrebbero valere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e all’atto conclusivo del team event.

Alice D’Amato ha commentato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Il nostro obiettivo di squadra è il pass per Parigi. Non sono molto soddisfatta ovviamente della mia prestazione personale, mi spiace per la parallela. Non sono andata tanto bene neanche in trave, ma le mie compagne sono state bravissime a compensare la mia giornata storta. Siamo un gruppo molto unito e infatti ci tengo, anche a nome delle altre, a fare i complimenti ad Arianna per il suo esordio iridato. Adesso aspettiamo di vedere il resto della qualifica, anche se, con questo totale, andiamo a dormire serene”.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi