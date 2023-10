LIVE F1, GP Qatar 2023 in DIRETTA: pole da fenomeno di Verstappen davanti a Russell, Leclerc quinto, Sainz fuori in Q2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

RISULTATI E CLASSIFICA FP1

LA CRONACA DELLE FP1

20.11 Dopo tanti colpi di scena termina qui la nostra DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Qatar. Grazie per averci seguito e restate con noi per tutte le analisi.

20.09 INCREDIBILE! Cancellato anche il tempo di Oscar Piastri! Partirà sesto. Leclerc quindi sale in quinta piazza, Hamilton terzo e Alonso quarto.

20.08 Davvero una disdetta per Norris che non aveva registrato altri giri e partirà dalla quinta fila anziché dalla prima.

20.07 Questa la nuova griglia di partenza:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:23.778 6

2 George RUSSELL Mercedes+0.441 7

3 Oscar PIASTRI McLaren+0.450 6

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.527 6

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.591 6

6 Charles LECLERC Ferrari+0.646 6

7 Pierre GASLY Alpine+0.775 6

8 Esteban OCON Alpine+0.985 6

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.280 7

10 Lando NORRIS McLaren- – 6

20.06 CLAMOROSO! Cancellato il giro a Lando Norris per aver superato i limiti della pista: è decimo. Quindi sale in seconda posizione Russell e in terza Piastri, Leclerc sesto.

20.05 Una Ferrari che non ha brillato in questa qualifica: difficilmente Leclerc poteva fare di più. Si confermano seconda forza in queste condizioni le due McLaren.

20.04 Per Verstappen arriva la 30a pole position della carriera: il suo compagno di scuderia partirà tredicesimo, lui ha messo ancora una volta tutti in riga.

20.03 Questa sarà la griglia di partenza della gara di domenica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:23.778 6

2 Lando NORRIS McLaren+0.296 6

3 George RUSSELL Mercedes+0.441 7

4 Oscar PIASTRI McLaren+0.450 6

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.527 6

6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.591 6

7 Charles LECLERC Ferrari+0.646 6

8 Pierre GASLY Alpine+0.775 6

9 Esteban OCON Alpine+0.985 6

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.280 7

20.02 Russell in terza posizione, Piastri in quarta, poi Hamilton, Alonso e Leclerc settimo.

20.01 Norris! A tre decimi da Verstappen si mette in seconda posizione. Leclerc è sesto, superato da Alonso e Norris.

20.00 Verstappen ha deciso invece di tornare ai box, si migliora Leclerc.

19.59 Ottimo primo settore per Norris, più alto quello di Alonso.

19.57 Tra le ultime escono le Mercedes che vogliono avere pista libera davanti.

19.56 Rientrano tutti in pista per l’assalto alla pole position, ma difficilmente qualcuno batterà Verstappen.

19.55 Questi i tempi dopo il primo tentativo:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:23.778 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.527 5

3 George RUSSELL Mercedes+0.636 6

4 Oscar PIASTRI McLaren+0.762 5

5 Charles LECLERC Ferrari+0.922 5

6 Esteban OCON Alpine+1.316 5

7 Fernando ALONSO Aston Martin+1.479 5

8 Pierre GASLY Alpine+1.543 5

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.808 6

19.54 Hamilton si mette provvisoriamente in prima fila: cinque decimi da Verstappen, appena davanti a Russell. Leclerc è quinto a nove decimi.

19.53 Max Verstappen! 1:23.778, semplicemente monstre l’olandese.

19.53 Piastri si mette al comando: 1:24.540, ma sta arrivando un monstre Versappen.

19.52 Norris! 1:24.088! Che giro per il britannico, ma viene cancellato per aver oltrepassato i limiti della pista.

19.51 Sono già entrati tutti in pista per il primo tentativo per assaltare la pole position. Ricordiamo coloro che se la giocheranno: Norris, Piastri, Ocon, Leclerc, Alonso, Hamilton, Russell, Verstappen, Bottas, Gasly.

19.50 Potrebbe essere un vantaggio transitare per ultimi sul traguardo: più giri si fanno e più si pulisce la pista, di conseguenza aumenta il grip.

19.49 Bandiera verde! Inizia il Q3.

19.47 Si rilancia invece la Mercedes in ottica pole, con un giro davvero sorprendente da parte di Hamilton che nel finale ha battuto persino Verstappen.

19.45 Gara che sarà quindi in salita per Carlos Sainz che dovrà rimontare dalle retrovie. Una Ferrari non apparsa competitiva come nelle prove libere.

19.43 Questi i tempi del Q2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:24.381 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.102 4

3 Lando NORRIS McLaren+0.304 4

4 Oscar PIASTRI McLaren+0.343 4

5 George RUSSELL Mercedes+0.446 5

6 Pierre GASLY Alpine+0.537 4

7 Esteban OCON Alpine+0.547 4

8 Charles LECLERC Ferrari+0.698 4

9 Fernando ALONSO Aston Martin+0.860 4

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.916 5

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.920 4

12 Carlos SAINZ Ferrari+0.947 4

13 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.081 4

14 Alexander ALBON Williams+1.326 4

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.402 4

19.42 Hamilton all’ultimo tentativo si è messo in prima posizione: 1:24.381.

19.41 ELIMINATO ANCHE PEREZ! Cancellato il suo tempo: resta in tredicesima piazza.

19.40 SAINZ FUORI! Perez si è migliorato per mettersi in nona piazza e mette fuori l’iberico.

19.39 Sainz si mette in top 10! 1:25.328 che vale la nona posizione.

19.38 Sainz al momento è fuori e ha un solo colpo per entrare in top 10.

19.36 Piastri davanti! 1:24.724! Norris fa ancora meglio: 1:24.685. McLaren in grande spolvero.

19.35 Errori da parte di entrambe le Ferrari nel primo tentativo, si rilanceranno.

19.34 Ecco i tempi fatti registrare finora:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:24.758 3

2 George RUSSELL Mercedes+0.206 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.425 3

4 Pierre GASLY Alpine+0.460 3

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.483 3

6 Charles LECLERC Ferrari+0.590 4

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.704 3

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.807 3

9 Esteban OCON Alpine+0.870 3

10 Alexander ALBON Williams+0.949 3

11 Oscar PIASTRI McLaren+0.987 4

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.025 3

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.040 4

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.096 4

15 Lando NORRIS McLaren+26.745 4

19.33 Proprio le due Ferrari sono adesso in pista per rilanciarsi e provare a mettersi al sicuro.

19.32 Leclerc è sesto, mentre Sainz al momento tra gli esclusi in tredicesima posizione.

19.31 Verstappen che tempo! 1:24.758, due decimi su Russell e quattro su Hamilton.

19.30 Gasly davanti con gomma nuova! 1:25.218, davanti di 0″130 su Leclerc.

19.28 Piastri si mette davanti con il crono di 1:25.745, Sainz secondo a soli 53 millesimi.

19.26 SEMAFORO VERDE! Via al Q2.

19.24 Distacchi molto risicati soprattutto nelle posizioni centrali: c’è grande incertezza per chi passerà in Q3.

19.22 Impressionante il distacco tra Hulkenberg e Magnussen: tra le due Haas c’è 1″2 di differenza, un abbisso.

19.20 Questi i tempi del Q1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:25.007 2

2 Lando NORRIS McLaren+0.124 2

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.216 2

4 Oscar PIASTRI McLaren+0.259 2

5 George RUSSELL Mercedes+0.327 3

6 Charles LECLERC Ferrari+0.445 2

7 Pierre GASLY Alpine+0.559 2

8 Esteban OCON Alpine+0.704 2

9 Carlos SAINZ Ferrari+0.801 2

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.897 2

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.984 2

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.031 3

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.051 2

14 Lewis HAMILTON Mercedes+1.069 2

15 Alexander ALBON Williams+1.111 2

16 Logan SARGEANT Williams+1.203 2

17 Lance STROLL Aston Martin+1.338 2

18 Liam LAWSON AlphaTauri+1.628 2

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.039 3

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.425 3

19.19 Albon si salva all’ultimo! Per 92 millesimi batte il compagno di squadra Sargeant. Gli eliminati sono quindi lo stesso Sargeant, Stroll, Lawson, Magnussen e Zhou.

19.18 Bandiera a scacchi! In questo momento gli esclusi sono Albon, Lawson, Magnussen, Stroll e Zhou.

19.16 Max Verstappen ristabilisce le gerarchie! 1:25.007 per l’olandese.

19.15 Alonso si riprende la seconda posizione a 92 millesimi da Norris, mentre Sainz sale in quinta posizione.

19.14 Norris sul traguardo! 1:25.131, si mette davanti a Leclerc e Alonso.

19.13 Questi i tempi fatti registrare finora:

1 Fernando ALONSO Aston Martin1:25.685 2

2 George RUSSELL Mercedes+0.223 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.408 2

4 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.427 2

5 Esteban OCON Alpine+0.710 2

6 Charles LECLERC Ferrari+0.759 2

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.803 2

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.014 2

9 Oscar PIASTRI McLaren+1.038 2

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.044 2

11 Pierre GASLY Alpine+1.114 2

12 Logan SARGEANT Williams+1.219 2

13 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.268 2

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.468 1

15 Lance STROLL Aston Martin+1.602 2

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.747 2

17 Alexander ALBON Williams+1.800 2

18 Liam LAWSON AlphaTauri+2.161 2

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.709 2

20 Lando NORRIS McLaren+27.720 2

19.12 In tanti ai box per cambiare la gomma e mettere un nuovo treno per migliorarsi e mettersi al riparo.

19.11 Russell e Hamilton si inseriscono rispettivamente in seconda e terza posizione dietro a Fernando Alonso che resta leader.

19.10 Primi tentativi anche per le due Mercedes di Russell e Hamilton.

19.09 Tempo cancellato anche per Leclerc per aver oltrepassato i limiti della pista: il monegasco si era migliorato di quattro decimi salendo in seconda posizione provvisoria.

19.08 Alonso in testa! 1:25.685: tempi che sono già nettamente più rapidi rispetto alle FP1.

19.07 Verstappen si mette in seconda posizione a 44 millesimi da Leclerc, davanti ad Alonso e Piastri. Sainz è decimo in questo momento.

19.06 Si è rilanciato Verstappen che è fucsia nel primo settore e potrebbe andare notevolmente a migliorarsi.

19.05 Leclerc balza davanti: 1:26.444, ma viene battuto dal crono di Norris: 1;26.043. Tempo del britannico che viene cancellato per track limits.

19.04 1:26.884 per Verstappen, mentre Perez è staccato di un secondo e mezzo rispetto al compagno di squadra dopo il primo tentativo.

19.03 Pista molto sporca e più lenta del previsto come abbiamo visto nelle FP1 a causa del forte vento che porta tanta sabbia sul tracciato.

19.02 In pista anche le due Ferrari, mentre comincia il primo tentativo per Max Verstappen.

19.01 In uscita dai box subito Verstappen e Perez, successivamente c’è Bottas.

19.00 SCATTA LA QUALIFICA DEL GP DEL QATAR! Al via i 18 minuti del Q1: semaforo verde.

18.56 Questa invece la classifica costruttori, già conquistata aritmeticamente dalla Red Bull a Suzuka:

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 623

2 MERCEDES 305

3 FERRARI 285

4 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 221

5 MCLAREN MERCEDES 172

6 ALPINE RENAULT 84

7 WILLIAMS MERCEDES 21

8 HAAS FERRARI 12

9 ALFA ROMEO FERRARI 10

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 5

18.52 Il fine settimana qatariota potrebbe regalare il titolo mondiale a Max Verstappen. All’olandese basterebbe una vittoria nella Sprint Race per agguantare già matematicamente questo traguardo. Questa la classifica alla vigilia di questo appuntamento:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 400

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 223

3 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 190

4 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 174

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 150

6 Charles Leclerc MON FERRARI 135

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 115

8 George Russell GBR MERCEDES 115

9 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 57

10 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 47

11 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 46

12 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 38

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 21

14 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 6

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 3

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 3

19 Liam Lawson NZL ALPHATAURI HONDA RBPT 2

20 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

21 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

22 Daniel Ricciardo AUS ALPHATAURI HONDA RBPT 0

18.48 Nell’occasione, Alonso raccolse l’unico podio della sua esperienza alla Alpine, nonché interruppe un digiuno dalla top 3 di addirittura sette anni.

18.44 Nel 2021, i piloti scoprirono un contesto difficilissimo. La pista richiese un alto carico aerodinamico e gli pneumatici andarono in grande sofferenza. Il fatto che il podio sia stato composto da Lewis Hamilton, Max Verstappen e Fernando Alonso non rappresentò una casualità.

18.40 Autodromo di Lusail che è stato inizialmente concepito per le moto: il Motomondiale corre da un ventennio in Qatar, mentre ancora la classe maggiore automobilistica non era approdata in questo Paese.

18.36 In teoria il debutto del Circus in Qatar doveva avvenire proprio in questa stagione: negli ultimi mesi sono stati effettuati dei lavori di ammodernamento dell’autodromo per renderlo idoneo a poter ospitare la Formula 1 stabilmente.

18.34 Una Ferrari veramente brillante nella prima (e unica) sessione di prove libere, appena dietro a Max Verstappen. Questi i tempi:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.428 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.334 4

3 Charles LECLERC Ferrari+0.481 4

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.491 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.588 5

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.599 5

7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.743 5

8 George RUSSELL Mercedes+0.908 4

9 Oscar PIASTRI McLaren+0.952 4

10 Lando NORRIS McLaren+1.013 5

11 Logan SARGEANT Williams+1.122 3

12 Alexander ALBON Williams+1.162 3

13 Lewis HAMILTON Mercedes+1.251 4

14 Lance STROLL Aston Martin+1.262 5

15 Esteban OCON Alpine+1.304 4

16 Pierre GASLY Alpine+1.393 4

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.613 3

18GuanyuZHOU Romeo+1.678 3

19 Liam LAWSON AlphaTauri+1.810 5

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.074

18.32 La Formula 1 approda per la seconda volta nella sua storia in Qatar sul circuito di Lusail: l’unico Gran Premio si è svolto nel 2021 quando fu organizzato in una situazione emergenziale per sopperire alla mancanza della gara australiana a causa della pandemia.

18.28 Questo è il quarto di sei fine settimana con la Sprint Race: dopo Baku, Spielberg e Spa, prima di Austin e Interlagos.

18.24 No, non ci stiamo sbagliando: il venerdì è già tempo di qualifiche. Questo di Lusail sarà infatti un fine settimana che comprenderà la Sprint Race, di conseguenza con una sola sessione di prove libere. Questa sessione di qualifica determina la griglia di partenza per la gara di domenica, mentre domani ci sarà una qualifica “light”, ossia la Sprint shootout, per diramare la griglia della Sprint Race.

18.20 Buona serata amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Qatar, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023.

16.37 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 19.00 per le qualifiche. Ricordiamo che questo fine settimana è diverso dal solito, perché domani andrà in scena la Sprint Race. Grazie e buon proseguimento di giornata

16.35 Sessione complicata per sabbia e vento con vetture tutte molto vicine. Verstappen svetta ma con margine ridotto. Ferrari, McLaren e Mercedes pronte alla battaglia.

16.33 CLASSIFICA TEMPI FP1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.428 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.334 4

3 Charles LECLERC Ferrari+0.481 4

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.491 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.588 5

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.599 5

7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.743 5

8 George RUSSELL Mercedes+0.908 4

9 Oscar PIASTRI McLaren+0.952 4

10 Lando NORRIS McLaren+1.013 5

11 Logan SARGEANT Williams+1.122 3

12 Alexander ALBON Williams+1.162 3

13 Lewis HAMILTON Mercedes+1.251 4

14 Lance STROLL Aston Martin+1.262 5

15 Esteban OCON Alpine+1.304 4

16 Pierre GASLY Alpine+1.393 4

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.613 3

18GuanyuZHOU Romeo+1.678 3

19 Liam LAWSON AlphaTauri+1.810 5

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.074

16.32 Leclerc migliora in ogni settore e si ferma in terza posizione a 481 millesimi. Verstappen chiude in vetta su Sainz e Leclerc, poi Alonso con le medie a 491.

16.31 Tsunoda sale al quarto posto a 599 millesimi con soft, Leclerc si rilancia. Sainz chiude in 1:27.762 secondo!

16.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Leclerc sbaglia nel solito punto e rovina il suo giro.

16.29 Leclerc e Sainz si lanciano con le soft. Alonso prosegue con le medie ma non migliora. Vediamo gli ultimissimi crono della sessione!

16.28 Hamilton record nel T1, migliora anche nel T2 e chiude settimo a 760 millesimi, Verstappen vola con le soft! Record assoluto nel T1, margine di 578 millesimi nel T2, vola in vetta in 1:27.428 e 491 millesimi su Alonso con medie.

16.27 Piastri migliora in ogni settore ma si ferma ai box, prosegue Alonso che vola in vetta in 1:27.919 con 185 millesimi su Leclerc!

16.26 Hulkenberg! Secondo tempo per il tedesco con le soft a soli 67 millesimi da Leclerc!

16.25 Tornano in pista le due McLaren con gomme medie, tutti in pista con le gialle tra i top team. Vedremo se qualcuno supererà Leclerc.

16.24 Albon, a sua volta con soft, migliora in ogni settore ed è nono a 1.394.

16.23 Russell si lancia con le medie. Arriva al T1, commette un errore e abortisce il giro. Sargeant, con soft, sale al sesto posto a 1.097 da Leclerc.

16.22 Albon si rilancia ma sbaglia nuovamente nello stesso punto. Sainz torna ai box mentre Russell torna in pista questa volta con le medie. Stessa idea per Alonso.

16.21 Leclerc si lancia ancora. Migliora di nuovo nel T1 ma non nel T2, il monegasco chiude senza migliorare per appena un decimo

16.20 Albon con soft arriva al T1 ma commette un errore e alza il piede dal gas. Il vento è sempre più forte e complica ulteriormente le cose…

16.19 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Charles LECLERC Ferrari1:28.104 3

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.276 2

3 Lando NORRIS McLaren+0.337 3

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.520 3

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.713 3

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.212 2

7 Pierre GASLY Alpine+1.227 2

8 George RUSSELL Mercedes+1.594 2

9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.680 2

10 Esteban OCON Alpine+2.080 4

11 Lance STROLL Aston Martin+2.552 4

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.723 3

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.931 3

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.037 3

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+3.757 2

16 Alexander ALBON Williams+3.915 3

17 Logan SARGEANT Williams+3.926 2

18 Liam LAWSON AlphaTauri+4.012 3

19GuanyuZHOUAlfa Romeo+4.091 2

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+5.025

16.18 Albon entra in pista ed è il primo a provare la gomma soft. Sainz si rilancia, migliora nel T2 e chiude in 1:28.817 a 713 millesimi dal compagno di team.

16.17 Leclerc si rilancia, migliora nel T1, arriva al T2 ed è record! Il monegasco chiude in 1:28.104 ed è primo! 276 millesimi su Piastri, ma con gomme medie.

16.16 Di nuovo tutti ai box tranne le due Ferrari. Anche Hamilton si è fermato.

16.15 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Oscar PIASTRI McLaren1:28.380 2

2 Lando NORRIS McLaren+0.061 3

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.244 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.449 3

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.686 3

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.936 2

7 Pierre GASLY Alpine+0.951 2

8 George RUSSELL Mercedes+1.318 2

9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.404 2

10 Esteban OCON Alpine+1.804 3

11 Lance STROLL Aston Martin+2.276 4

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.447 3

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.655 3

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.761 3

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+3.481 2

16 Alexander ALBON Williams+3.639 2

17 Logan SARGEANT Williams+3.650 2

18 Liam LAWSON AlphaTauri+3.736 3

19Guanyu ZHOU Alfa Romeo+3.815 2

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.749

16.14 Leclerc finalmente chiude un giro ed è quarto a 449 millesimi da Piastri, con Norris secondo a 61.

16.13 Russell 1:29.698 è settimo a 1.318, Hamilton risponde in 1:29.784 ed è ottavo a 1.404

16.12 Verstappen gira in 1:33.624 ed è in simulazione passo gara. Alonso in 1:33.258. Hamilton migliora ed è in 1:30.142 ma rimane nono a 1.762

16.11 Piastri migliora nel T1, piazza il record nel T2 e conclude in 1:28.380 primo con 244 millesimi su Alonso!

16.10 Leclerc arriva al T1 e, per l’ennesima volta, finisce lungo in una curva. Condizioni davvero complicatissime per il monegasco

16.09 Norris piazza il record nel T1 con hard, arriva al T2 perdendo 8 decimi. Chiude senza migliorare.

16.08 Mentre Verstappen è ancora protagonista di un fuoripista, Leclerc arriva al T1 e non migliora. Sainz torna ai box.

16.07 Gasly migliora ancora e si porta al quinto posto a 707 millesimi. Leclerc con le medie si lancia ora. Piastri quarto a 611

16.06 Sainz migliora nel T1, arriva al T2 con 153 millesimi di ritardo, quindi chiude in 1:29.066 secondo a 442 millesimi

16.05 Alonso di nuovo in azione con hard, anche Leclerc con medie. Gasly intanto si porta al settimo posto a 1.905 dalla vetta.

16.04 Ocon sale in sesta posizione a 1.560 da Alonso, mentre riparte la sessione anche di Perez con hard nuove. Hamilton a sua volta con hard, Sainz con medie.

16.03 I meccanici Ferrari stanno già indagando sul retrotreno della vettura di Leclerc. Torna in pista anche Verstappen con hard.

16.02 Torna in pista Russell, e lo fa ancora con gomme hard. Nel frattempo Leclerc segnala un rumore strano al suo motore mentre è ai box…

16.01 Vedremo, a questo punto, come procederà la sessione. Dalle hard si passerà alle medie? Le soft probabilmente saranno risparmiate in vista delle qualifiche.

16.00 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Fernando ALONSO Aston Martin1:28.624 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.458 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.692 1

4 George RUSSELL Mercedes+1.101 1

5 Lando NORRIS McLaren+1.283 2

6 Lance STROLL Aston Martin+2.032 3

7 Carlos SAINZ Ferrari+2.087 1

8 Lewis HAMILTON Mercedes+2.124 1

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.203 2

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.411 2

11 Esteban OCON Alpine+2.514 3

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.517 2

13 Oscar PIASTRI McLaren+2.885 1

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+3.237 1

15 Alexander ALBON Williams+3.395 2

16 Liam LAWSON AlphaTauri+3.492 2

17 Logan SARGEANT Williams+3.565 1

18GuanyuZHOUAlfa Romeo+3.571 1

19 Pierre GASLY Alpine+4.492 1

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.505

15.59 Mentre il sole inizia ad abbassarsi all’orizzonte, rendendo complicata la visuale, Stroll migliora i suoi parziali e chiude sesto a 2.032

15.58 Ocon si porta in decima posizione a 2.514 da Alonso, quindi Stroll 12° a 2.662

15.57 Mentre tutti sono tornati ai box, Alonso si rilancia. Record nel T1, migliora anche nel T2, quindi chiude in 1:28.624 e vola in vetta con 458 millesimi su Leclerc!

15.56 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Charles LECLERC Ferrari1:29.082 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.234 1

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.357 2

4 George RUSSELL Mercedes+0.643 1

5 Lando NORRIS McLaren+0.825 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.629 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.666 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.745 2

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.953 2

10 Lance STROLL Aston Martin+2.204 2

11 Oscar PIASTRI McLaren+2.427 1

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.779 1

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.794 2

14GuanyuZHOUAlfa Romeo+3.113 1

15 Esteban OCON Alpine+3.226 2

16 Liam LAWSON AlphaTauri+3.688 2

17 Alexander ALBON Williams+3.929 1

18 Pierre GASLY Alpine+4.034 1

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.047 2

20 Logan SARGEANT Williams+4.935 1

15.55 Leclerc in vetta! 1:29.082 con 234 millesimi su Verstappen e 357 su Alonso. I piloti stanno prendendo confidenza e i tempi vanno abbassandosi

15.54 Alonso si rilancia, migliora in ogni settore ed è lui ora al comando! 1:29.439 con 286 millesimi su Russell e 444 su Verstappen

15.53 Perez si mette in sesta posizione a 1.102 tra Hamilton e Sainz. Poi le due McLaren con Norris davanti a Piastri. Ora Norris sale al terzo posto a 187 millesimi da Russell

15.52 Russell è scatenato. Record nel T1, non si ripete nel T2 per un soffio, quindi chiude in 1:29.725 e torna in vetta con 158 millesimi su Verstappen, poi Alonso e Leclerc a 519

15.51 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 George RUSSELL Mercedes1:29.979 1

2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.547 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.769 1

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.781 1

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.903 1

6 Lando NORRIS McLaren+1.440 2

7 Charles LECLERC Ferrari+1.513 2

8 Oscar PIASTRI McLaren+1.530 1

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.759 2

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.760 2

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.882 1

12 Lance STROLL Aston Martin+1.885 2

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.907 1

14 Pierre GASLY Alpine+3.137 1

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.150 2

16GuanyuZHOUAlfa Romeo+3.473 1

17 Alexander ALBON Williams+4.409 1

18 Liam LAWSON AlphaTauri+4.664 2

19 Logan SARGEANT Williams+12.705 1

20 Esteban OCON Alpine- – 2

15.50 Hamilton si porta in terza posizione a 769 millesimi da Russell. Sainz torna a spingere e chiude quinto a 903.

15.49 Verstappen sta facendo parecchia figura a tenere la macchina in pista. Tra vento e sabbia la RB19 fa fatica…

15.48 Russell fa segnare il record in ogni settore e chiude in 1:29.979 primo con 547 millesimi su Alonso e 781 su Verstappen. 5° Leclerc a 1.513, 7° Sainz a 2.186

15.47 Leclerc si porta al 4° posto a 1.228 da Hamilton, Verstappen è decimo a 1.959 e non ha ancora completato un giro “da Super Max”

15.46 Hamilton in vetta! 1:31.279 con 334 millesimi su Russell e 886 su Sainz. 4° Piastri a 1.572

15.45 Leclerc non va oltre il nono tempo a 2.539, davanti a Sainz che, in un team radio, ammette come suo padre, re dei rally, si troverebbe bene con questa sabbia…

15.44 Russell non si ferma e scende a 1:31.613 con 1.503 su Gasly e 1.625 su Verstappen

15.43 Russell migliora in 1:32.420 ed è 818 millesimi davanti a Verstappen. Ora è Gasly secondo a 696, quarto Norris a 1.206.

15.42 Sainz si porta al terzo posto a 1.5, Leclerc finisce lungo in una curva, mentre Verstappen inizia a spingere sul serio…

15.41 Russell migliora ed è primo in 1:32.955 con 1.052 su Alonso e 1.911 su Norris. Intanto Verstappen ammette di non vedere niente con la visiera al tramonto

15.40 Alonso fa segnare 1:34.724 e mette 174 millesimi tra sé e Russell. Mentre Verstappen si rilancia e fa subito il record nel T1.

15.39 Russell sale in vetta con 15 millesimi su Verstappen, mentre Leclerc è a 4.8

15.38 Verstappen in un team radio parla di “zero grip in pista”. Nel frattempo chiude il suo primo giro e fa segnare 1:34.913 con 2.3 su Sainz e 3.4 su Hamilton

15.37 Bottas chiude in 1:39.599, quindi Magnussen in 1:42.411, mentre Zhou si mette al secondo posto a 33 millesimi dal finlandese

15.36 Tutto risolto per Sainz. Si parte con i primi giri lanciati. La sabbia che si alza al passaggio delle monoposto è impressionante…

15.35 Norris in azione con le hard, come Russell e Perez. Team radio per Sainz nel quale viene comunicato allo spagnolo di non forzare perchè c’è qualche problema sulla sua Ferrari

15.34 Le Ferrari sono in pista con le gomme hard, come Hamilton e Ocon. Vestappen a sua volta con le bianche.

15.33 Al momento c’è ancora sole pieno a Lusail, c’è solo un’ora di differenza e solo le qualifiche saranno sotto la luce dei riflettori

15.32 I primi piloti entrano in azione. Le due Alfa Romeo rompono il ghiaccio poi le Haas e Lawson

15.31 La pista appare decisamente sporca. C’è tantissima sabbia, com’è ovvio che sia, sulla sede stradale. Un ulteriore problema per i piloti…

15.30 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP DEL GP DEL QATAR!!!

15.28 Pochi istanti e si parte! La temperatura è scesa a 37°, con l’asfalto (completamente rinnovato) a 43°

15.26 In casa Ferrari c’è grande curiosità. La sensazione è che la SF-23 possa faticare sui curvoni di Lusail, per cui potrebbe ripresentarsi un weekend simile a quanto visto a Suzuka. Discorso simile anche per Mercedes e Aston Martin

15.23 Vedendo il lay-out della pista di Lusail sembra la McLaren (reduce dal doppio podio di Suzuka) la più indicata alla grande prestazione. Lando Norris e Oscar Piastri vogliono proseguire nel loro ottimo momento

15.20 Troppo semplice dire che sarà Max Verstappen il grande favorito del weekend qatariota, per cui è più interessante ragionare su quale monoposto potrà diventare la seconda forza del lotto.

15.17 Un aspetto da non sottovalutare sarà la temperatura. Tra FP1 e qualifiche la colonnina di Mercurio scenderà parecchio tra i 42° diurni ed i 32° serali, con l’asfalto che, a sua volta, sarà meno incandescente rispetto al pomeriggio

15.14 Cosa dovremo attenderci da questa sessione? Senza dubbio 60 minuti intensi. I piloti avranno solamente questo turno per trovare il giusto bilanciamento in vista di qualifiche e sabato dedicato alla Sprint Race

15.11 Si corre sul tracciato di Lusail con i suoi 5.419 metri e 16 curve. Unisce un lunghissimo rettilineo (quello del traguardo) a una serie di curve e, soprattutto, curvoni da appoggio. Red Bull e McLaren appaiono le favorite visto il lay-out

15.08 Il GP del Qatar torna in calendario dopo un anno di sospensione e, soprattutto, dopo una sola edizione disputata. Eravamo nel 2021, in piena lotta per il titolo, e Lewis Hamilton dominò la scena davanti a Max Verstappen e Fernando Alonso. Un podio da 9 titoli complessivi, presto 10…

15.05 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI F1

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 623

2 MERCEDES 305

3 FERRARI 285

4 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 221

5 MCLAREN MERCEDES 172

6 ALPINE RENAULT 84

7 WILLIAMS MERCEDES 21

8 HAAS FERRARI 12

9 ALFA ROMEO FERRARI 10

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 5

15.02 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI F1

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 400

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 223

3 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 190

4 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 174

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 150

6 Charles Leclerc MON FERRARI 135

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 115

8 George Russell GBR MERCEDES 115

9 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 57

10 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 47

11 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 46

12 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 38

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 21

14 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 6

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 3

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 3

19 Liam Lawson NZL ALPHATAURI HONDA RBPT 2

20 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

21 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

22 Daniel Ricciardo AUS ALPHATAURI HONDA RBPT 0

14.59 Il format, infatti, prevede la giornata di domani completamente dedicata alla Sprint Race. Alle ore 15.00 andrà in scena la Sprint Shoot-out, quindi alle ore 19.30 toccherà alla Sprint Race che andrà ad assegnare i primi punti del fine settimana

14.56 Come si svilupperà la giornata? Alle ore 15.30 si partirà con l’unica sessione di prove libere odierne, perchè alle ore 19.00 sarà già tempo di qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domenica (ore 19.00)

14.53 Per l’olandese saranno sufficienti 3 punti per mettere le mani sul suo terzo alloro consecutivo. A soli 26 anni il nativo di Hasselt si porta alla pari con Ayrton Senna e ad una sola lunghezza da una leggenda come Alain Prost

14.50 Siamo giunti al 17° appuntamento della stagione sui 22 previsti e, dopo aver già assegnato il titolo costruttori alla Red Bull, questo sarà il weekend del titolo piloti a Max Verstappen

14.45 Buongiorno e benvenuti a Lusail, tutto è pronto per il via ufficiale del fine settimana del GP del Qatar

Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP del Qatar – Numeri e statistiche GP del Qatar

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornate del weekend del GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Lusail assisteremo a un day-1 particolare per via della presenza della Sprint Race nel fine-settimana. Quest’oggi, infatti, è prevista un’unica sessione di prove libere e poi le qualifiche che determineranno lo schieramento della gara domenicale.

Sarà una buona pista per la Ferrari quella qatariana? Si prevede che la SF-23 possa fare un po’ fatica, come già era accaduto nel corso dell’ultima uscita in Giappone. La SF-23 è una vettura che lungo i curvoni veloci fatica ad avere carico aerodinamico e di conseguenza non è sufficientemente stabile per consentire ai piloti di spingere al 100% come si dovrebbe.

Vedremo se il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz saranno in grado di centrare l’obiettivo di un time-attack adeguato quest’oggi, per garantirsi una piazzola di partenza per il GP tale da poter puntare al miglior piazzamento possibile. Inutile dire che il grande favorito per la pole-position e le vittorie nella Sprint Race e nella gara “classica” sia l’olandese Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha concrete possibilità di laurearsi per la terza volta consecutiva campione del mondo proprio in corrispondenza di questo fine-settimana.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornate del weekend del GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 prevista dalle 15.30 italiane, mentre alle 19.00 prenderanno il via le qualifiche. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI