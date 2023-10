F1, Verstappen detta il passo nelle prove libere di Lusail davanti alle Ferrari di Sainz e Leclerc

La prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2023 è andata in archivio per la Formula Uno al Lusail International Circuit con il miglior tempo di Max Verstappen, che comincia dunque alla grande il weekend potenzialmente decisivo per l’assegnazione aritmetica del titolo mondiale piloti (gli basterà arrivare 6° nella Sprint di domani).

1’27″428 il crono siglato dall’olandese della Red Bull, ormai vicinissimo al terzo sigillo iridato della carriera, che ha saputo fare la differenza negli ultimi minuti del turno con gomme morbide nella simulazione di qualifica. Il dominatore del campionato ha rifilato 334 millesimi al primo degli altri, non impressionando però particolarmente in termini di ritmo nel corso della FP1 andata in scena in condizioni di poca aderenza (a causa del nuovo asfalto e della tanta sabbia del deserto portata in pista dal forte vento).

Ferrari si propone come prima alternativa a Verstappen in vista delle qualifiche, inserendosi in seconda posizione con Carlos Sainz a 334 millesimi ed in terza con Charles Leclerc a 481 millesimi dalla vetta al termine di un turno in crescendo. Notevole il quarto posto di Fernando Alonso con l’Aston Martin a 491 millesimi dalla testa nonostante una mescola di svantaggio (la media), davanti alla Red Bull di Sergio Perez che accusa un gap di quasi 6 decimi dal compagno di squadra a parità di condizioni e di macchina.

Buoni riscontri sul giro secco con gomme soft per l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda, 6° a 0.599, e per la Haas di Nico Hulkenberg, 7° a 0.743, mentre completano la top10 tre piloti che hanno evidenziato a sprazzi un ottimo potenziale soprattutto con mescole più dure: George Russell 8° a 0.908 con la Mercedes (gomme medie), Oscar Piastri 9° e Lando Norris 10° a 0.952 e 1.013 con le McLaren (pneumatici hard).

CLASSIFICA FP1 GP QATAR 2023 F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.428 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.334 4

3 Charles LECLERC Ferrari+0.481 4

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.491 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.588 5

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.599 5

7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.743 5

8 George RUSSELL Mercedes+0.908 4

9 Oscar PIASTRI McLaren+0.952 4

10 Lando NORRIS McLaren+1.013 5

11 Logan SARGEANT Williams+1.122 3

12 Alexander ALBON Williams+1.162 3

13 Lewis HAMILTON Mercedes+1.251 4

14 Lance STROLL Aston Martin+1.262 5

15 Esteban OCON Alpine+1.304 4

16 Pierre GASLY Alpine+1.393 4

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.613 3

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.678 3

19 Liam LAWSON AlphaTauri+1.810 5

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.074 4

Foto: Lapresse