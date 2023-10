F1, pazzesco in Messico: prima fila Ferrari! Leclerc in pole davanti a Sainz!

Straordinaria doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023! Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez”, Charles Leclerc precede Carlos Sainz: un risultato davvero eccezionale per la scuderia di Maranello che getta anche basi importanti in vista della gara di domani.

La pole position (la numero 22 della sua carriera) come detto, va a Charles Leclerc in 1:17.166, tempo ottenuto nel primo tentativo della Q3. Carlos Sainz chiude in 1:17.233 a soli 67 millesimi dal compagno di scuderia, quindi terzo Max Verstappen (Red Bull) in 1:17.263 a 97. Quarta posizione per un sorprendente Daniel Ricciardo (AlphaTauri) a 216 millesimi, quinta per l’idolo di casa Sergio Perez (Red Bull) a 257, quindi sesto Lewis Hamilton (Mercedes) a 288, settimo Oscar Piastri (McLaren) a 457, ottavo George Russell (Mercedes) a 508, mentre in quinta fila troviamo le due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Solamente 20° ed ultimo, invece, Lando Norris (McLaren).

LE QUALIFICHE

Q1 – Si parte con una sorpresa: diversi piloti tentano di passare il taglio addirittura con le gomme medie. Le Ferrari ci provano e Leclerc fa segnare il terzo tempo, Sainz il settimo. Il miglior tempo con gomma soft lo fa segnare Verstappen in 1:18.099, con 142 millesimi su Piastri e 242 su Ricciardo. 4° Leclerc a 302, 5° Bottas a 330. Eliminati Ocon, Magnussen, Stroll, Sargeant e, non senza sorpresa, Norris addirittura ultimo.

Q2 – Le Ferrari questa volta scendono in pista con le gomme soft usate per il primo tentativo e non vanno oltre la ottava e nona posizione. Davanti Verstappen si mette subito davanti a Piastri e Ricciardo. Negli ultimi istanti tutti di nuovo in pista, tranne il campione del mondo già sicuro di passare il taglio. La migliore prestazione va a Hamilton in 1:17.571 con 54 millesimi su Verstappen, 102 su Russell, 135 su Ricciardo, quindi Piastri e Leclerc. Sainz chiude 9° e si salva per pochi millesimi. Eliminati Gasly, Hulkenberg, Alonso, Albon e Tsunoda.

Q3 – Nel primo tentativo il miglior tempo lo fissa Leclerc in 1:17.166 davanti a Sainz, quindi Verstappen, Ricciardo, Russell, Hamilton e Perez. Una situazione assolutamente vibrante, che viene rimessa in discussione nell’ultima parte della manche. Non migliora nessuno sotto la bandiera a scacchi ed è doppietta Ferrari. Leclerc davanti a Sainz, poi Verstappen e Ricciardo.

