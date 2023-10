F1, orario qualifiche 28 ottobre: programma GP Messico 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Domani, sabato 28 ottobre, l’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico ospiterà le qualifiche del Gran Premio del Messico 2023, valevole come diciannovesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Già assegnati entrambi i titoli iridati in palio a Max Verstappen e alla Red Bull, tutti puntano al successo di tappa.

Il Drink Team resta ovviamente il punto di riferimento anche in altura, con il padrone di casa messicano Sergio Perez che sogna il colpaccio davanti al proprio pubblico. Gli avversari principali non cambiano, con Mercedes che proverà a consolidare la sua seconda piazza nel campionato costruttori dal tentativo di rimonta della Ferrari, in crescita ad Austin almeno sul giro secco rispetto a Suzuka e Lusail.

Obiettivo podio non così semplice per la McLaren, che rischia di pagare dazio sul lungo rettilineo di partenza dovendo poi recuperare il più possibile nella sezione centrale del tracciato con curvoni ad alta velocità. Grande incognita invece per quanto riguarda Aston Martin, reduce da un weekend pessimo in Texas nonostante l’introduzione di aggiornamenti che magari daranno una mano in questa tre-giorni.

Le qualifiche del GP messicano verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro) e a pagamento per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP MESSICO F1 2023

Sabato 28 ottobre

Ore 19.30 prove libere 3 a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

Ore 23.00 qualifiche a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA QUALIFICHE F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport F1; TV8 (gratis e in chiaro) e Sky Sport 4K manderanno in onda solo le qualifiche.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse