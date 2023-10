F1, Verstappen punto di riferimento anche in FP2 a Città del Messico. 3° un ottimo Leclerc

Max Verstappen si conferma il più veloce del lotto dopo la FP1 e firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2023, valevole come quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il tre volte campione iridato ha fermato il cronometro in 1’18″686, candidandosi al ruolo di favorito per la pole position in vista delle qualifiche.

Il fenomeno olandese della Red Bull ha messo assieme un time-attack di alto profilo con gomme soft, non facendo però il vuoto come in altre occasioni e soprattutto lasciando qualche perplessità nel confronto diretto con alcuni rivali nella simulazione di passo gara a serbatoio pieno. Seconda posizione per la McLaren di Lando Norris a 119 millesimi dal leader, mentre la Ferrari può sorridere per il terzo posto di Charles Leclerc a 266 millesimi dalla vetta.

Desta scalpore la quarta piazza del finlandese Valtteri Bottas con l’Alfa Romeo a 269 millesimi dalla testa, precedendo addirittura di tre centesimi la Red Bull del padrone di casa Sergio Perez, staccato di 3 decimi dal compagno di squadra neerlandese. Ottimi segnali sul giro secco per l’AlphaTauri, con Daniel Ricciardo 6° a 316 millesimi da Verstappen.

Completano il quadro della top10 Lewis Hamilton con la Mercedes (molto competitivo sul ritmo), Esteban Ocon con l’Alpine, Oscar Piastri con la McLaren e George Russell con la Mercedes a 541 millesimi dal miglior crono di giornata. Solo undicesimo Carlos Sainz con la seconda Ferrari, pur con un gap non così ampio dai primi della graduatoria (571 millesimi da Max). Da sottolineare come una pioggia leggera abbia condizionato l’ultimo quarto d’ora del turno, mentre i piloti erano impegnati nelle simulazioni di gara,

CLASSIFICA FP2 GP MESSICO F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:18.686 5

2 Lando NORRIS McLaren+0.119 3

3 Charles LECLERC Ferrari+0.266 4

4 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.269 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.302 5

6 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.316 5

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.338 4

8 Esteban OCON Alpine+0.391 6

9 Oscar PIASTRI McLaren+0.477 5

10 George RUSSELL Mercedes+0.541 5

11 Carlos SAINZ Ferrari+0.571 6

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.604 4

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.729 4

14 Alexander ALBON Williams+0.760 4

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.849 6

16 Pierre GASLY Alpine+0.956 5

17 Logan SARGEANT Williams+1.214 5

18 Lance STROLL Aston Martin+1.389 4

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.426 5

20 Fernando ALONSO Aston Martin+1.740 5

Foto: Lapresse