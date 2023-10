F1, Verstappen parte forte in FP1 a Città del Messico. Sorpresa Williams, 5° Leclerc

Max Verstappen comincia con il piede giusto il weekend all’Autódromo Hermanos Rodríguez di Mexico City e firma il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2023, valido come quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’19″718 il crono siglato dall’olandese della Red Bull, già certo del terzo titolo iridato consecutivo in carriera.

Il 26enne nativo di Hasselt ha disputato un turno impeccabile sia sul giro secco che nella breve simulazione di passo gara con gomme medie, senza però rifilare dei distacchi abissali al resto della concorrenza. Partenza a razzo per la sorprendente Williams di Alex Albon, 2° a 95 millesimi dalla vetta a parità di mescola e abbastanza competitivo anche nel long-run.

Terza posizione a 297 millesimi dal compagno di squadra per il beniamino locale Sergio Perez, finalmente veloce con la RB19 già dalla FP1 e possibile protagonista in vista delle qualifiche di domani. Più distanziate McLaren e Ferrari, con Lando Norris 4° a 519 millesimi precedendo Charles Leclerc (5° a 0.579), Oscar Piastri (6° a 0.745) ed un Carlos Sainz (7° a 0.761) rimasto fermo a lungo per un problema di natura idraulica sulla sua SF-23.

Completano la top10 l’AlphaTauri di Daniel Ricciardo, l’Alpine di Esteban Ocon e l’Aston Martin di Lance Stroll, mentre Mercedes ha archiviato un negativo 11° posto con Lewis Hamilton a 1″ dalla testa. Sessione caratterizzata dalla partecipazione di cinque rookie: Isack Hadjar per l’AlphaTauri, Oliver Bearman per la Haas, Jack Doohan per l’Alpine, Frederik Vesti per la Mercedes e Theo Pourchaire per l’Alfa Romeo.

CLASSIFICA FP1 GP MESSICO F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:19.718 4

2 Alexander ALBON Williams+0.095 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.297 5

4 Lando NORRIS McLaren+0.519 6

5 Charles LECLERC Ferrari+0.579 4

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.745 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.761 5

8 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.850 5

9 Esteban OCON Alpine+0.959 4

10 Lance STROLL Aston Martin+0.969 4

11 Lewis HAMILTON Mercedes+1.006 4

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.250 4

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.411 3

14 Logan SARGEANT Williams+1.439 4

15 Oliver BEARMAN Haas F1 Team+1.595 3

16 Fernando ALONSO Aston Martin+1.629 3

17 Isack HADJAR AlphaTauri+2.223 3

18 Jack DOOHAN Alpine+2.391 4

19 Frederik VESTI Mercedes+3.219 4

20 Theo POURCHAIRE Alfa Romeo- – 4

Foto: Lapresse