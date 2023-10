Dove vedere in tv la Coppa Bernocchi 2023: programma, orari, palinsesto, streaming

Siamo in pieno periodo di classiche ciclistiche italiane di preparazione per il Giro di Lombardia. Dopo il Giro dell’Emilia di sabato, lunedì 2 ottobre si sale lo Stivale per la Coppa Bernocchi, corsa facente parte del Trittico Lombardo e una delle maggiori classiche autunnali tricolori dall’alto delle sue 103 edizioni, con l’ultima che ha visto vincitore Davide Ballerini.

Percorso che vede qualche piccola variazione rispetto al solito. Si prende il via da Parabiago, città di nascita di Libero Ferrario, primo italiano a vincere il Mondiale proprio cent’anni fa e morto a soli ventotto anni. Dopo numerosi traguardi volanti nella prima fase, passando da Legnano, Busto Garolfo e Busto Arsizio, si entrerà nel circuito della Valle Olona.

Questo tracciato rappresenta il cuore della Coppa Bernocchi: lungo 16,8 chilometri e da ripetere per sette volte, la chiave di volta sarà l’ascesa al Piccolo Stelvio, quasi 1700 metri al 7,1% di pendenza media e massima del 14%. L’ultimo passaggio sull’ascesa ci sarà a 25 chilometri dal traguardo, ci sarà tempo dunque per tornare su eventuali fuggitivi.

La Coppa Bernocchi 2023 prenderà il via alle ore 11.00; Rai Sport trasmetterà la gara in diretta in chiaro dalle ore 13.45, mentre Eurosport 2 garantirà la visione dalle ore 13.50. Streaming invece su Rai Play, in chiaro, dalle 13.45 e su Eurosport.it, NOW, SkyGo e DAZN dalle 13.50. OA Sport seguirà la gara con la DIRETTA LIVE per non perdere nemmeno un minuto di corsa.

COPPA BERNOCCHI 2023, IL PROGRAMMA

2 ottobre 2023 – Coppa Bernocchi 2023

Orario di partenza: 11.00

Orario di arrivo: 14.43-15-25

COPPA BERNOCCHI 2023, DOVE SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 13.45, Eurosport 2 dalle 13.50

Diretta streaming: Rai Play dalle 13.45, Eurosport.it, NOW, SkyGo, DAZN dalle 13.50

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Photo LiveMedia/Nigel Keene