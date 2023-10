Chi gioca oggi in Serie A? Calendario partite 1Â° ottobre, programma, tv, streaming, DAZN e Sky

Nuovo mese, stessa Serie A 2023/2024, ricca di partite interessantissime e stelle in campo. La massima serie italiana anche quest’oggi, domenica 1° ottobre, andrà in scena con il 7° avvincente turno. Nella giornata di ieri le prime sei squadre hanno dato il via al valzer di partite che ci accompagneranno sino a lunedì 2 ottobre. E in data odierna ci saranno altre quattro sfide che allieteranno la giornata dei tanti tifosi e appassionati di calcio.

Si inizierà prestissimo con il lunch match: alle 12.30 il Bologna di Thiago Motta aprirà le porte del Dall’Ara all’Empoli di Aurelio Andreazzoli. I felsinei vengono da tre pareggi consecutivi per 0-0: la voglia di invertire il trend è tanta ma non sarà semplice. Gli azzurri nell’ultimo turno contro la Salernitana hanno assaporato il gusto della vittoria dopo un avvio disastroso e non vorranno fermarsi. Alle 15.00 l’Udinese di Andrea Sottil accoglierà invece nella Dacia Arena il Genoa di Alberto Gilardino: rispettivamente la 18esima in classifica e la 11esima si fronteggeranno nel primo pomeriggio.

Tre ore più tardi, alle 18.00, tempo del big match: tempo di Atalanta-Juventus. Gian Piero Gasperini e i suoi, al Gewiss Stadium, se la vedranno con i bianconeri reduci dalla vittoria contro il Lecce: la Dea, tra Europa League e Serie A viene da tre vittorie di fila. Infine, alle 20.45, Roma e Frosinone all’Olimpico, battaglieranno: situazione di classifica delicatissima per i giallorossi, 16esimi in classifica a 2 punti dalla zona retrocessione. I ciociari invece, non perdono dal 19 agosto, dalla prima di campionato contro il Napoli. Ecco di seguito dunque, il programma e il calendario delle sfide di oggi.

CALENDARIO SERIE A IN TV OGGI (1 OTTOBRE)

Domenica 1° ottobre

Ore 12.30 – Bologna-Empoli – 7° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 15.00 – Udinese-Genoa – 7° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Atalanta-Juventus – 7° turno – Diretta tv Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Roma-Frosinone – 7° turno – Diretta tv Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Foto: LaPresse