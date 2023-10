A che ora Juventus-Verona oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

Con l’anticipo tra Genoa e Salernitana disputatosi nella serata di ieri, è scattato il via della decima giornata della Serie A 2023-2024. Tra i tre match che caratterizzeranno il programma odierno, l’ultimo in ordine cronologico vedrà affrontarsi la Juventus di Massimiliano Allegri e il Verona di Marco Baroni dalle ore 20.45, sfida di estrema importanza per entrambe le squadre.

Dopo il fondamentale successo ottenuto in casa del Milan grazie a una rete dell’ex Locatelli, i bianconeri sono al momento terzi in classifica a quota 22 punti, a sole due lunghezze dalla vetta occupata dall’Inter. Fino ad ora la Juventus, che ricordiamo non ha l’impegno delle coppe europee, sta disputando un buon campionato e, per ora, è in piena lotta anche per il titolo. Un’altra vittoria quest’oggi metterebbe pressione alle due milanesi, le quali saranno di scena domani in due incontri tostissimi contro Roma e Napoli.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Dopo due vittorie consecutive nelle prime due giornate di campionato, il Verona di Marco Baroni ha raccolto solamente due punti nelle restanti sette partite disputate, bottino esiguo per poter lottare concretamente per la salvezza. Al momento 16mi, gli scaligeri devono tentare di uscire indenni dall’Allianz Stadium, sia per migliorare la classifica che, soprattutto, per dare una scossa a un periodo estremamente complicato con un risultato di enorme prestigio.

Il match tra Juventus e Verona della 10a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport, sarà disponibile su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), per cui anche in streaming su Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO JUVENTUS-VERONA OGGI

Sabato 28 ottobre

Ore 20.45 Juventus-Verona – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA JUVENTUS-VERONA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: Dazn, Now Tv e Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VERONA

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Lazovic; Ngonge, Serdar; Djuric.

Foto: Lapresse