Italia-Stati Uniti oggi in tv, WXV 2 rugby femminile: orario, programma, tv, streaming

La Nazionale italiana di rugby femminile sfiderà gli Stati Uniti oggi, sabato 28 ottobre, alle ore 17.00 all’Athlone Sports Stadium di Cape Town (Sudafrica): l’incontro sarà valido per la terza ed ultima giornata della prima edizione della seconda divisione del World Rugby Women’s XV 2023.

Nei turni precedenti l’Italia ha battuto per 28-15 il Giappone e per 36-18 il Sudafrica, mentre gli Stati Uniti hanno prevalso per 36-26 sulle Samoa ma poi hanno perso per 14-24 con la Scozia. In testa con 15 punti c’è la Scozia, poi Italia a 10, Stati Uniti, Sudafrica e Giappone a 5 e Samoa, retrocesse nel WXV 3 2024, a quota 1.

La diretta tv del match di rugby femminile tra Italia e Stati Uniti sarà fruibile su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Sky Go e Now, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-STATI UNITI OGGI RUGBY FEMMINILE

Sabato 28 ottobre – Athlone Sports Stadium di Cape Town

Ore 17.00 Italia-Stati Uniti – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-STATI UNITI OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-STATI UNITI OGGI RUGBY FEMMINILE

Italia: 15 Beatrice Capomaggi, 14 Vittoria Ostuni Minuzzi, 13 Michela Sillari, 12 Emma Stevanin, 11 Alyssa D’Incà, 10 Beatrice Rigoni, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano (C), 7 Giulia Cavina, 6 Sara Tounesi, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Lucia Gai, 2 Silvia Turani, 1 Gaia Maris. A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Emanuela Stecca, 18 Alessia Pilani, 19 Isabella Locatelli, 20 Alissa Ranuccini, 21 Nicole Mastrangelo, 22 Veronica Madia, 23 Sofia Catellani.

Stati Uniti: 15 Tess Feury, 14 Summer Harris-Jones, 13 Kate Zackary (C), 12 Katana Howard, 11 Lotte Clapp, 10 Gabby Cantorna, 9 Taina Tukuafu, 8 Rachel Johnson, 7 Tahlia Brody, 6 Freda Tafuna, 5 Erica Jarrell, 4 Hallie Faufoou, 3 Keia Mae Sagapolu, 2 Paige Stathopoulos, 1 Catie Benson. A disposizione: 16 Kathryn Treder, 17 Alivia Leatherman, 18 Charli Jacoby, 19 Jenny Kronish, 20 Rachel Ehrecke, 21 Carly Waters, 22 Kristin Bitter, 23 Emily Henrich.

Foto: LaPresse