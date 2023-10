A che ora Celtic Glasgow-Lazio oggi in tv, Champions League: canale, programma, streaming, formazioni

La Lazio vuole i primi tre punti della sua avventura in Champions League. Dopo il pareggio contro l’Atletico Madrid, la squadra di Maurizio Sarri vola in Scozia per affrontare il Celtic Glasgow, ultimo nel gruppo E dopo il ko nella prima giornata contro il Feyenoord.

Per la sfida al Celtic Park, Sarri può tornare a schierare un possibile undici titolare, con Immobile dal primo minuto dopo l’affaticamento muscolare prima della sfida con il Milan. A centrocampo può arrivare l’occasione dal primo minuto per Rovella in luogo di Cataldi.

Scozzesi che si schiereranno con una formazione speculare; a guidare l’attacco sarà il giapponese Kyogo Furuhashi, esploso fragorosamente lo scorso anno con 27 reti in campionato e 34 complessive. Di queste però nessuna è arrivata in Champions League, la punta asiatica vuole nella Lazio la sua prima vittima.

La sfida tra Celtic e Lazio, il cui via è programmato alle 21.00 al Celtic Park di Glasgow (Scozia), sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity. CALENDARIO CELTIC-LAZIO CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024 Mercoledì 4 ottobre Ore 21.00 Celtic-Lazio – Diretta tv su Sky Sport Uno, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity PROGRAMMA CELTIC-LAZIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING Diretta TV: Sky Sport Uno. Diretta streaming: Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity. Foto: Lapresse CELTIC-LAZIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

CELTIC (4-3-3) – Hart; Ralston, Johnston, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma. All. Rodgers LAZIO (4-3-3) – Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Foto: LaPresse