US Open 2023, la seconda semifinale femminile sarÃ  tra Aryna Sabalenka e Madison Keys

La seconda semifinale del tabellone di singolare femminile degli US Open 2023 di tennis, in programma nella prossima notte italiana, sarà tra la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del seeding e numero 1 WTA in pectore, e la padrona di casa statunitense Madison Keys, testa di serie numero 17.

La bielorussa Aryna Sabalenka elimina la cinese Zheng Qinwen, numero 23 del tabellone, con un perentorio 6-1 6-4 maturato in un’ora e 14 minuti di gioco. Nel primo set la bielorussa vola via sul 5-0 e poi alla prima occasione chiude sul 6-1 in 28 minuti, mentre si registra maggior equilibrio nel secondo parziale, dove Sabalenka centra lo strappo decisivo nel settimo game. La bielorussa manca un match point in risposta nel nono gioco, ma poi chiude i conti col servizio a disposizione sul 6-4 in 46′. Sabalenka non concede alcun break point in tutto l’incontro, forte dell’88% di punti vinti con la prima e del 68% con la seconda.

La statunitense Madison Keys regola, con lo stesso score di 6-1 6-4, la ceca Marketa Vondrousova, numero 9 del seeding, in un’ora e 21 minuti. Nel primo set Keys cancella una palla break in apertura, poi strappa il servizio a zero all’avversaria. La statunitense si porta sul 3-0 non pesante, ma poi centra il secondo strappo ai vantaggi del quarto gioco. Nel quinto game la ceca manca altre due palle break, poi si sblocca e tiene il servizio per la prima volta, ma Keys chiude al terzo set point sul 6-1 in 33′. Nella seconda partita la statunitense soffre maggiormente al servizio, ma fronteggia con successo una palla break nel quarto gioco ed altre cinque in un lunghissimo ottavo game. La ceca è poco cinica e paga dazio nel nono gioco, quando cede il servizio a 30, così Keys, con la battuta a disposizione, chiude al terzo match point sul 6-4 in 48′. Un dato fa la differenza nella sfida: nel corso dell’incontro la statunitense concede nel complesso ben 9 palle break in 4 game, ma le annulla tutte, mentre la ceca ne concede soltanto 3, ma cede sempre la battuta.

