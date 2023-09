US Open 2023, Carlos Alcaraz regola in tre set Alexander Zverev e sfiderÃ  Daniil Medvedev in semifinale

Lo spagnolo Carlos Alcaraz è il quarto ed ultimo semifinalista degli US Open 2023 di tennis: il campione in carica e numero 1 del seeding regola in tre set il tedesco Alexander Zverev, numero 12 del tabellone e giustiziere di Jannik Sinner nei quarti di finale, con lo score di 6-3 6-2 6-4 in due ore e 24 minuti di gioco ed in semifinale venerdì affronterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3.

Nel primo set i servizi dominano fino al 3-3. Il primo ad andare in difficoltà è Alcaraz, che nel settimo game si fa trascinare ai vantaggi e deve annullare due palle break prima di centrare il 4-3. Non è altrettanto freddo Zverev, che nel gioco successivo si fa rimontare dal 30-0 ed al primo break point concesso cede la battuta. Lo spagnolo ringrazia, tiene a zero il servizio e, vincendo gli ultimi 8 punti del parziale, ed 11 degli ultimi 13 giocati, chiude sul 6-3 in 49′.

Nella seconda partita l’equilibrio si spezza molto prima, infatti Alcaraz trova lo strappo, ancora a 30, nel terzo game, ma questa volta lo spagnolo non concede alcuna opportunità di rientro all’avversario, anzi nel settimo game, questa volta ai vantaggi, toglie ancora la battuta al tedesco. Alcaraz va a servire per il set ed a 15 chiude senza alcun patema sul 6-2 in 43′.

La terza frazione, al contrario, vede l’iberico andare in difficoltà alla battuta sia nel secondo che nel quarto gioco, nei quali Alcaraz risale rispettivamente dal 30-40 e dal 15-40 prima di salvarsi in entrambi i casi ai vantaggi. Zverev paga lo occasioni sciupate nel finale del parziale, quando accusa un passaggio a vuoto nel nono game e cede la battuta a 15. L’iberico ringrazia ed al primo match point chiude la contesa sul 6-4 in 52′.

Le statistiche sono tutte dalla parte dello spagnolo, che vince 97 punti contro i 76 del tedesco. La differenza sostanziale, però, sta tutta nei punti cruciali del match: Alcaraz concede 5 palle break (in 3 game diversi), ma le annulla tutte, Zverev ne concede 4, ma perde il servizio in tutte le circostanze. A pesare nel confronto sulla resa alla battuta è la seconda di servizio, con la quale l’iberico vince il 57% dei punti, mentre il teutonico si ferma al 28%.

