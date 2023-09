Startlist cronometro Europei ciclismo 2023: orari, pettorali, programma, tv, streaming

Mercoledì 20 settembre andrà in scena la cronometro elite maschile degli Europei 2023 di ciclismo. Si gareggerà su un tracciato completamente pianeggiante a Drenthe (Paesi Bassi), ideale per gli specialisti delle prove contro il tempo. L’Italia si affiderà a Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero, mentre Filippo Ganna non sarà della partita e punterà sulla prova in linea di domenica.

I favoriti della vigilia saranno il britannico Joshua Tarling, il belga Wout van Aert e lo svizzero Stefan Kueng, senza sottovalutare il portoghese Nelson Oliveira, il danese Mikkel Bjerg, il francese Rémi Cavagna e l’elvetico Stefan Bissegger. Di seguito la startlist, gli orari di partenza, il palinsesto tv e streaming della cronometro maschile degli Europei 2023 di ciclismo.

CALENDARIO CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2023

Mercoledì 20 settembre

Ore 16.15 Cronometro elite maschile – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

STARTLIST CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2023

1 31 HASANI Samir (XKX) KOSOVO 16:15:00 ………….. | …………..

30 ORKEN Ahmet (TÜR) TÜRKIYE 2 16:16:00 ………….. | …………..

29 PASTUSHENKO Yan (UKR) UKRAINE 3 16:17:00 ………….. | …………..

28 ALVES OLIVEIRA Ivo Manuel (POR) PORTUGAL 4 16:18:00 ………….. | …………..

27 BAX Sjoerd (NED) NETHERLANDS 5 16:19:00 ………….. | …………..

26 LARSEN Niklas (DEN) DENMARK 6 16:20:00 ………….. | …………..

25 BONELLO Daniel Joseph (MLT) MALTA 7 16:21:00 ………….. | …………..

24 ILIĆ Ognjen (SRB) SERBIA 8 16:22:00 ………….. | …………..

23 OMARSSON Ingvar (ISL) ICELAND 9 16:23:00 ………….. | …………..

22 AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel (ESP) SPAIN 10 16:24:00 ………….. | …………..

21 LAMPAERT Yves (BEL) BELGIUM 11 16:25:00 ………….. | …………..

20 KWIATKOWSKI Michal (POL) POLAND 12 16:26:00 ………….. | …………..

19 WALSCHEID Maximilian Richard (GER) GERMANY 13 16:27:00 ………….. | …………..

18 ARMIRAIL Bruno (FRA) FRANCE 14 16:28:00 ………….. | …………..

17 TAARAMÄE Rein (EST) ESTONIA 15 16:29:00 ………….. | …………..

16 VACEK Mathias (CZE) CZECH REPUBLIC 16 16:30:00 ………….. | …………..

15 NUHA Blerton (XKX) KOSOVO 17 16:31:00 ………….. | …………..

14 MULLEN Ryan (IRL) IRELAND 18 16:32:00 ………….. | …………..

13 SOBRERO Matteo (ITA) ITALY 19 16:33:00 ………….. | …………..

12 KEPPLINGER Rainer (AUT) AUSTRIA 20 16:34:00 ………….. | …………..

11 HEIDEMANN Miguel (GER) GERMANY 21 16:35:00 ………….. | …………..

10 HOOLE Daan (NED) NETHERLANDS 22 16:36:00 ………….. | …………..

9 BISSEGGER Stefan (SUI) SWITZERLAND 23 16:37:00 ………….. | …………..

8 CAVAGNA Rémi (FRA) FRANCE 24 16:38:00 ………….. | …………..

7 BODNAR Maciej (POL) POLAND 25 16:39:00 ………….. | …………..

6 CATTANEO Mattia (ITA) ITALY 26 16:40:00 ………….. | …………..

5 OLIVEIRA Nelson (POR) PORTUGAL 27 16:41:00 ………….. | …………..

4 BJERG Mikkel (DEN) DENMARK 28 16:42:00 ………….. | …………..

3 KÜNG Stefan (SUI) SWITZERLAND 29 16:43:00 ………….. | …………..

2 VAN AERT Wout (BEL) BELGIUM 30 16:44:00 ………….. | …………..

1 TARLING Joshua (GBR) GREAT BRITAIN 31 16:45:00 ………….. | …………..

PROGRAMMA CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse