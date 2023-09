Italia-Colombia volley femminile, quando la prossima partita? Programma, orario, tv, streaming

Dopo due vittorie in altrettante partite, la Nazionale Italiana di volley femminile prosegue il suo cammino nel Torneo Preolimpico che mette in palio la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. In programma oggi la terza sfida che vedrà le azzurre opposte alla Thailandia, ma ora vogliamo guardare oltre, al match successivo che vedrà in campo Myriam Sylla e compagne.

Neanche 24 ore passeranno tra i due incontri, dato che Italia-Colombia, quarto match del Torneo Preolimpico, verrà disputata domani, mercoledì 20 settembre alle ore 11:30. Sempre nella cornice di Łódź, in Polonia, le azzurre affronteranno un’altra partita alla portata e da vincere assolutamente, prima che il calendario proponga gli incroci più impegnativi e dunque decisivi.

Di seguito il programma dettagliato di Italia-Colombia, prossima partita delle azzurre al Torneo Preolimpico, con tutte le informazioni per seguire il match in diretta. La partita sarà trasmessa in tv su SkySport Uno (canale 201) ed in diretta streaming su SkyGo e Now TV. Noi di OA Sport vi offriremo, come di consueto, la DIRETTA LIVE testuale.

PROGRAMMA ITALIA-COLOMBIA VOLLEY FEMMINILE PREOLIMPICO

Mercoledì 20 settembre

Ore 11.30 Italia vs Colombia (diretta tv su SkySport Uno, streaming su SkyGo e Now TV)

PROGRAMMA ITALIA-COLOMBIA VOLLEY FEMMINILE PREOLIMPICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo