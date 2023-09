Sport in tv oggi (venerdÃ¬ 22 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 22 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati dalle prime ore del mattino sulla prima giornata di prove libere del GP del Giappone di F1. A Suzuka la Ferrari andrà a caccia di conferme dopo la vittoria dello spagnolo Carlos Sainz a Singapore. Conferme sul suo stato di salute Francesco Bagnaia impegnato sull’inedito tracciato indiano nel day-1 di libere di MotoGP.

Nel pomeriggio in primo piano le prove in linea su strada U23 degli Europei di ciclismo, l’esordio della Nazionale italiana di calcio femminile in Nations League contro la Svizzera e soprattutto lo scontro diretto nel Torneo Preolimpico di volley femminile tra Italia e Stati Uniti. Un match in cui ci si gioca molto per staccare il biglietto per i Giochi di Parigi 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 22 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 22 settembre

03.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo a Wujiang: lead qualifications – Diretta streaming sul canale Youtube IFSC.

4.30 F1, GP Giappone: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

5.30 Moto3, GP India: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

06.30 Judo, Grand Slam a Baku: eliminatorie (prima giornata) – Diretta streaming sul canale IJF.

6.35 Moto2, GP India: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

07.00 Tennis, ATP Chengdu: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

07.00 Tennis, ATP Zhuhai: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

7.45 MotoGP, GP India: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

08.00 Golf, Solheim Cup: prima giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

8.00 F1, GP Giappone: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

09.30 Padel, World Tour a Madrid: quarti di finale uomini/donne – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.

09.30 Ciclismo, Europei 2023: prova in linea uomini U23 – Nessuna copertura tv/streaming.

9.45 Moto3, GP India: prove libere 2 – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Triathlon, World Series a Pontevedra: prima giornata di gare – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Lotta, Mondiali: qualificazioni greco-romana 60-72-97 kg – Diretta streaming su UWW+.

10.30 Lotta, Mondiali: ripescaggi greco-romana 55-77-82-130 kg – Diretta streaming su UWW+.

10.40 Canoa slalom, Mondiali: semifinali quinta giornata – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e su Recast.Tv.

10.50 Moto2, GP India: prove libere 2 – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Tennis, WTA Guangzhou: semifinali – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

11.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo a Wujiang: speed qualifications – Diretta streaming sul canale Youtube IFSC.

12.00 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Judo, Grand Slam a Baku: Final Block (prima giornata) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205), in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e sul canale IJF.

14.30 Ciclismo, Europei 2023: prova in liena donne U23 – Nessuna copertura tv/streaming.

14.35 Canoa slalom, Mondiali 2023: Finali quinta giornata – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e su Recast.Tv.

14.45 Ciclismo, Giro del Lussemburgo: terza tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.45 Beach soccer femminile, Europei 2023: Italia-Repubblica Ceca – Diretta streaming su RaiPlay.

17.00 Lotta, Mondiali 2023: semifinali greco-romana 60-72-97 kg – Diretta streaming su UWW+.

17.45 Rugby, Mondiali 2023: Argentina-Samoa – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Lotta, Mondiali 2023: finali greco-romana 55-77-82-130 kg – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e su UWW+.

18.00 Pallanuoto, EuroCup: Dinamo Bucharest-CC Ortigia 1928 – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Pallanuoto, EuroCup: Sete Natation-RN Savona – Nessuna copertura tv/streaming.

18.30 Pallanuoto femminile, Champions League: Ethnikos Piraeus-Pallanuoto Trieste – Nessuna copertura tv/streaming.

18.30 Calcio, Serie A: Salernitana-Frosinone – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.30 Calcio femminile, Nations League: Svizzera-Italia – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

20.00 Pallanuoto, EuroCup: Duisburg-Telimar – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Pallanuoto femminile, Champions League: SIS Roma-CN Sant Andreu – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Pallanuoto, EuroCup: Pays D’Aix Natation-Pallanuoto Trieste – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Calcio, Serie B: Palermo-Cosenza – Diretta tv su DAZN, Sky Sport 252, in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Lecce-Genoa – Diretta tv su DAZN, Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Volley femminile, Preolimpico: Italia-USA – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo, NOW e su volleyballworld.tv.

21.00 Golf, Nationwide Children’s Hospital Championship: seconda giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

22.00 Tennis, Laver Cup 2023: prima giornata – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

oo.00 Tennis, WTA Guadalajara: semifinali – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

09:30 Figure2u Roller Edition Speciale Artistic Skating World Championscip 2023. Conduce: Fabrizio Testa.

10:30 Diretta Formula Uno Live – Anteprima GP del Giappone. Conducono: Franco Culcasi e Luca Preti.

21:00 Run2u con Franco Collè (atleta) ed Emilio Mori (consulente di Marketing Sportivo). Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni.

