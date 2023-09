LIVE Italia-USA, Preolimpico volley femminile in DIRETTA: scontro diretto fondamentale verso Parigi 2024

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, match di volley femminile valido per il torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024! Le due squadre in testa al girone a punteggio pieno si sfidano in una partita che mette in palio una fetta importantissima del pass a cinque cerchi.

Le azzurre vengono da quattro vittorie in altrettante partite e lo stesso vale per le Campionesse di Tokyo 2021, che hanno per giunta giocato con le stesse quattro squadre. Polonia e Germania sono ancora assolutamente in corsa ma, come abbiamo analizzato nel dettaglio qui, vincere questo che è a tutti gli effetti uno scontro diretto significa fare un passo avanti potenzialmente decisivo.

La situazione dell’Italia è ormai nota a tutti ma per ora le assenze di Paola Egonu, Alessia Orro e delle altre “veterane” è stata sopperita da Ekaterina Antropova, Francesca Bosio e compagne. Dal canto loro gli USA sono una squadra solidissima con grandi individualità ed una vittoria per le azzurre avrebbe un valore importantissimo anche se non soprattutto da un punto di vista emotivo e del morale.

Fischio d’inizio alle ore 20.45 per quello che è un appuntamento assolutamente imperdibile. Noi di OA Sport vi racconteremo il match con la nostra DIRETTA LIVE, accompagnandovi in questo Italia-USA minuto dopo minuto, punto per punto, in modo da non farvi perdere neanche un’emozione. Non mancate!

