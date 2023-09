Svizzera-Italia oggi in tv, orario Nations League calcio femminile: programma, streaming, probabili formazioni

Oggi, venerdì 22 settembre, la Nazionale italiana di calcio femminile farà il proprio esordio nel Gruppo A della Lega A di Nations League 2023-2024. Le azzurre affronteranno a partire dalle 19.30 la Svizzera a San Gallo e sarà un match decisamente complicato, in un girone difficile con Svezia e Spagna, n.1 del ranking e detentrice del titolo mondiale.

La selezione del Bel Paese avrà un’importante novità, ovvero Andrea Soncin alla guida della squadra. Dopo il fallimentare Mondiale in Nuova Zelanda e in Australia, Milena Bertolini ha lasciato il proprio incarico e spetterà ora al nuovo tecnico dare un’identità alla squadra. Una competizione che metterà in palio la qualificazione olimpica e agli Europei 2025, che si terranno proprio in Svizzera, ma centrare entrambi gli obiettivi sarà complesso.

Servirà uscire con un risultato utile dalla trasferta in questione. Opposte alle elvetiche, la Nazionale ha ottenuto il maggior numero di vittorie nella storia (16 in 22 confronti, considerando dal 1984, anno di ingresso della Nazionale sotto l’egida della FIGC).

Precedenti ampiamente favorevoli all’Italia, soprattutto negli anni ’80, ’90 e ’00: 11 vittorie di fila nelle sfide tra il 1985 e il 2003, addirittura 13 vittorie e 2 pari arrivando fino al 2010, anno del doppio confronto ai play off per il Mondiale 2011. Poi la crescita della Svizzera ha reso il confronto molto equilibrato: negli ultimi 13 anni, infatti, parziale di 4 vittorie a 3 per le elvetiche (3 di fila tra il 2015 e il 2017, compreso il ko più pesante, lo 0-6 al Torneo di Cipro).

La partita tra Svizzera e Italia, valida per il Gruppo 4 di Nations League di calcio femminile, si disputerà a partire dalle 19.30 a San Gallo (Svizzera) e sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport, in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SVIZZERA-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Venerdì 22 settembre

19.30 Svizzera vs Italia – Diretta tv su RaiSport HD

SVIZZERA-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIA-SVIZZERA: PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Bartoli; Greggi, Giugliano, Cernoia; Dragoni; Piemonte, Bonansea. All.: Soncin.

SVIZZERA (4-3-3): Herzog; Aigbogun, Maritz, Bühler, Riesen; Sow, Wälti, Reuteler; Lehmann, Bachmann, Terchoun. All.: Grings.

Foto: LaPresse