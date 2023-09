LIVE Svizzera-Italia, Nations League calcio femminile in DIRETTA: inizia il nuovo corso di Soncin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svizzera-Italia, partita valida per la prima giornata della UEFA Women’s Nations League 2023-24. Inizia in terra elvetica il nuovo corso della nazionale femminile targato Soncin, in una manifestazione dai risvolti fondamentali che ci vede impegnati in un girone proibitivo. Si gioca nella “AFG Arena” di San Gallo, fischio d’inizio alle 19.30.

Riparte il percorso della Nazionale italiana femminile di calcio dopo la fallimentare spedizione mondiale in Australia e Nuova Zelanda con la prematura uscita di scena al primo turno. Si cambia totalmente, aprendo un foglio bianco dove si spera di scrivere tante belle storie. Questa sera sarà la prima da commissario tecnico per Andrea Soncin, allenatore che non ha esperienza nel settore femminile che ha sostituito Milena Bertolini ed ha portato una ventata d’aria fresca in quel di Coverciano. I dubbi sono tanti, ma anche la curiosità per capire le novità e i cambiamenti solleticano lo stomaco degli appassionati. Si parla di Nations League, competizione fondamentale sia per la qualificazione agli Europei 2025 ma soprattutto per due tagliandi per Parigi che verranno staccati dalle nazionali finaliste. L’Italia è inserita nel gruppo 4 della Lega A in un girone a dir poco proibitivo; oltre alle svizzere sono presenti nel girone Spagna (neo Campione del Mondo) e Svezia (n.1 del ranking), e solo la prima classificata andrà alle Final Four che mettono in palio i due posti per le Olimpiadi.

Andrea Soncin nelle sue convocazioni ha subito svoltato pagine rispetto al Mondiale, facendo rientrare in azzurro diverse giocatrici che non hanno fatto parte della spedizione mondiale per scelta tecnica. Il gruppetto rientrato nel giro della nazionale è capeggiato dall’ex capitana Sara Gama, con lei tra le altre Bergamaschi, Bonfantini e Piemonte. Al debutto sulla panchina Soncin trova la Svizzera, squadra allenata da Inka Grings che ha in atto un cambiamento generazionale volto a farsi trovare pronti per gli Europei 2025 che si disputeranno proprio in territorio elvetico. La Svizzera è la squadra con cui ci siamo anche giocati l’accesso all’ultimo campionato del mondo, con proprio la vittoria di Thun decisiva ai fini della classifica. In vista della sfida alle due super potenze del calcio mondiale, Svezia e Spagna, la squadra di Soncin è obbligata a partire con un risultato utile in trasferta contro le elvetiche se si vogliono continuare a coltivare qualche flebile velleità di Final Four.

Partita: Svizzera-Italia

Evento: prima giornata della UEFA Women’s Nations League

Data: 22/09/2023

Ore: 19.30

Dove vederla: RaiSport HD e in streaming su RaiPlay

PROBABILI FORMAZIONI di Svizzera-Italia

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Bartoli; Greggi, Giugliano, Cernoia; Dragoni; Piemonte, Bonansea. CT: Soncin.

SVIZZERA (4-3-3): Herzog; Aigbogun, Maritz, Bühler, Riesen; Sow, Wälti, Reuteler; Lehmann, Bachmann, Terchoun. CT: Grings



OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Svizzera-Italia, prima giornata della UEFA Women’s Nations League. Curiosità e incertezze per il nuovo percorso delle azzurre con Soncin a guidarle dalla panchina. Trasferta insidiosa con l’obbligo di un risultato utile per poter provare a sognare in un girone ai limiti dell’impossibile. Si gioca a San Gallo con il fischio d’inizio alle 19.30, buon divertimento e buon calcio a tutti!

Foto: LaPresse