MotoGP oggi, GP India 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 22 settembre, primo giorno di prove libere del GP d’India, tredicesimo round del Motomondiale 2023. Sul Buddh International Circuit, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Una pista nuova che avrà bisogno di un lavoro messa a punto accurato e rapido visto che il fine-settimana non lascerà troppo spazio per la riflessione.

Fari puntati su Francesco Bagnaia. Il campione del mondo in carica, leader del campionato, ha dovuto affrontare un weekend a Misano complicato. Le conseguenze dell’incidente a Barcellona si sono fatte sentire, ma Pecco è stato comunque capace di salire sul podio. Punti importanti in un campionato nel quale Jorge Martin, dopo i grandi riscontri dell’ultimo fine-settimana, vorrà confermarsi anche nel weekend indiano.

Da capire la condizione di Marco Bezzecchi. Il romagnolo ha dovuto fare i conti con i problemi alla mano sinistra, ma su una pista meno fisica come questa potrebbe risentire di meno del dolore. Curioso sarà capire poi come si comporteranno, Aprilia, KTM, Honda e Yamaha, che cercheranno di inserirsi nella lotta tra le Ducati.

Il venerdì del GP d’India sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport MotoGP (208), su Sky Sport Uno (201) solo per quanto riguarda le prove libere 2 delle tre classi e in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

CALENDARIO GP INDIA 2023 MOTOGP OGGI

Venerdì 22 settembre (orari italiani)

Ore 5.30-6.20 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 6.35-7.30 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 7.45-8.55 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 9.45-10.35 Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.45 Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.00-13.10 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP INDIA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta tv il venerdì in India, con la copertura delle prove libere 2 delle tre categorie anche su Sky Sport Uno (201). Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e delle gare domenicali delle tre categorie. Non vi sarà modo di guardare in chiaro prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

Diretta streaming: L’appuntamento indiano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la diretta in chiaro delle qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e delle gare domenicali delle tre classi sul sito internet TV8.it. Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 22 settembre

Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne.

