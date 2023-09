LIVE F1, GP Giappone 2023 in DIRETTA: la Ferrari cerca conferme nelle prove libere a Suzuka

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Giappone, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Suzuka, i piloti e i team saranno a lavoro per trovare la quadra su uno dei tracciati più iconici del calendario iridato. Sul celebre “otto” nipponico, servirà avere una grande efficienza aerodinamica, ma anche un’ottima deportanza. Spetterà alle scuderie fare la sintesi.

La Ferrari cerca conferme nel corso di queste prime prove libere. Dopo il trionfo di Singapore, sul tracciato giapponese la Rossa vorrà capire di che pasta è fatta. Lo spagnolo Carlos Sainz, vincitore a Marina Bay, e il monegasco Charles Leclerc saranno chiamati a spingere al 100% per comprendere il limite della SF-23 su una pista caratterizzata da curvoni veloci.

Vedremo come reagirà la Red Bull. Sulla pista del Sol Levante, il team di Milton Keynes vorrà rifarsi dopo il risultato negativo per la squadra anglo-austriaca. Max Verstappen e Sergio Perez saranno motivati a dimostrare il proprio valore e ad affermare con forza la propria leadership, dopo i successi in serie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Giappone, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 alle 04.30 italiane, mentre la seconda sessione di libere prenderà il via dalle 08.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse