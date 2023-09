LIVE Canoa slalom, Mondiali 2023 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il pass olimpico nella canadese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di canoa slalom 2023 in corso di svolgimento a Lee Valley (Gran Bretagna). Si assegnano le prime medaglie individuali iridate e i primi pass della competizione per Parigi sul canale che nel 2012 ha visto mettersi al collo la medaglia d’oro olimpica il nostro Daniele Molmenti. Quest’oggi in programma semifinali e finali della canadese maschile e femminile, con la giornata che partirà alle 11.00 italiane.

L’Italia sogna in grande sul percorso tecnico e complicato di Lee Valley (Gran Bretagna). I Mondiali sono già di per sé l’evento clou di una stagione agonistica, quest’anno però assumono ulteriore importanza per i tantissimi pass olimpici messi in palio. Se si vuole andare a Parigi l’anno prossimo, è quasi obbligatorio staccare il biglietto in questa manifestazione iridata. Il programma oggi parte alle 11.00 con la semifinale, seguita un’ora dopo da quella maschile. Saranno in 30 le/i canoiste/i al cancelletto, e solo i primi 10 all’arrivo staccheranno il biglietto per la Finale del pomeriggio. Per quanto riguarda la qualificazione olimpica sono in palio 12 posti, non nominali, da assegnare sia nella competizione maschile sia in quella femminile, al massimo uno per nazione. Prendere parte alla finale darebbe la sicurezza all’Italia di poter far salire un canoista sul volo per Parigi; in caso di più barche qualificate della stessa nazione (quindi nei primi 12), la quota eccedente verrà assegnata alla nazionale meglio classificata e non ancora qualificata.

Sono quattro i pagaiatori azzurri che hanno superato le eliminatorie e saranno al via di queste fondamentali semifinali, due nel C1 femminile e due nel C1 maschile. Due italiane sono dentro la semifinale che scatterà dalle 11.00: Marta Bertoncelli e Elena Borghi. Se Bertoncelli è in semifinale grazie al sedicesimo posto nella prima discesa (102.44), invece Elena stampa il miglior tempo nella seconda batteria in 96.33 e una prestazione che può far sognare in vista semifinali e pass per le Olimpiadi. Nel comparto maschile Raffaello Ivaldi si conferma in gran forma e se il pass olimpico è l’obiettivo primario non è assolutamente proibito sognare una medaglia, anche del colore più pregiato, in questa manifestazione iridata. Il classe 1997 ha disputato un’eliminatoria sopraffina senza nessuna penalità, qualificandosi in carrozza per la semifinale con il secondo tempo complessivo (84.40). Eliminatorie dominate dallo spagnolo Trave, primo tempo con due secondi aggiuntivi per tocco di porta per un totale di 84.07. Nel comparto maschile sarà al via anche Paolo Ceccon, ventisettesimo nella prima batteria e ottavo nella seconda in 87.63.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE delle semifinali e finali del C1 maschile dei Mondiali di Lee Valley 2023 di canoa slalom. Competizione iridata fondamentale in quanto mette in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, con gli azzurri grandi protagonisti che tentano anche l’assalto al podio Mondiale. Si parte alle 11.00 con le semifinali femminili seguite a ruota da quelle maschili, mentre dalle 14.35 via alle finali. Buon divertimento e buona canoa a tutti!

Foto: Pier Colombo